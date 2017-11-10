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ВКС РФ уничтожили опорный пункт боевиков «Джебхат ан-Нусры» на северо-востоке Хамы
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    ВКС РФ уничтожили опорный пункт боевиков «Джебхат ан-Нусры» на северо-востоке Хамы

    13:28  10 Ноября 2017  /обновлено: 13:42  10 Ноября 2017
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    ВКС РФ уничтожили штаб боевиков «Джебхат ан-Нусры» на северо-востоке Хамы

    Хама, 10 ноября. ВКС РФ ликвидировали крупную группу боевиков «Джебхат ан-Нусра»1 в северно-восточной части провинции Хама.

    Сирийские источники сообщили об успешном авианалете, совершенном российскими военными летчиками на северо-востоке Хамы, где продолжается противостояние правительственных войск и боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России).

    Отмечается, что после получения и подтверждения точных разведывательных данных российские боевые самолеты нанесли ракетно-бомбовый удар по опорному-пункту террористов. В результате атаки уничтожено 13 боевиков «Джебхат ан-Нусры», включая одного из полевых командиров группировки.

    ВКС РФ уничтожили штаб боевиков «Джебхат ан-Нусры» на северо-востоке Хамы

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #хама #вкс рф #джебхат ан-нусра
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