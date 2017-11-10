ВКС РФ уничтожили опорный пункт боевиков «Джебхат ан-Нусры» на северо-востоке Хамы

Хама, 10 ноября. ВКС РФ ликвидировали крупную группу боевиков «Джебхат ан-Нусра»1 в северно-восточной части провинции Хама.

Сирийские источники сообщили об успешном авианалете, совершенном российскими военными летчиками на северо-востоке Хамы, где продолжается противостояние правительственных войск и боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России).

Отмечается, что после получения и подтверждения точных разведывательных данных российские боевые самолеты нанесли ракетно-бомбовый удар по опорному-пункту террористов. В результате атаки уничтожено 13 боевиков «Джебхат ан-Нусры», включая одного из полевых командиров группировки.

1 Организация запрещена на территории РФ.