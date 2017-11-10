Ляшко обвинил власти Киева в обмане украинцев

Киев, 10 ноября. Власти Киева обманывают жителей Украины, когда говорят, что страна обеспечена углем, заявил в пятницу народный депутат и лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко.

«Все ваши бравурные рапорты о том, что с углем все будет хорошо — вранье. В этом году 16 миллионов тонн закупили импортного угля преимущественно в России. Более двух миллиардов долларов заплатили за импортный уголь, когда наши шахтеры без работы и зарплаты», — обратился Ляшко к министру энергетики и угольной промышленности Украины Игорю Насалику.

Результаты «хозяйствования» Насалика, подчеркнул Ляшко, приводят к тому, что в 2018 году уровень закупок угля за границей достигнет 40%, сообщает «ПолитНавигатор».

«Вы обманываете украинцев, вы обманываете украинских шахтеров. У вас до сих пор нет госпрограммы развития угольной отрасли», — заключил Ляшко.

Напомним, в конце октября украинские шахтеры объявили забастовку из-за долгов по зарплате. На поверхность из шахты они поднялись только 3 ноября, после того, как на их счета стали поступать средства.