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Украина
Ляшко обвинил власти Киева в обмане украинцев
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    Ляшко обвинил власти Киева в обмане украинцев

    13:47  10 Ноября 2017
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    «Вы обманываете украинцев»: Ляшко высказался о закупках импортного угля в Верховной раде

    Киев, 10 ноября. Власти Киева обманывают жителей Украины, когда говорят, что страна обеспечена углем, заявил в пятницу народный депутат и лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко.

    «Все ваши бравурные рапорты о том, что с углем все будет хорошо — вранье. В этом году 16 миллионов тонн закупили импортного угля преимущественно в России. Более двух миллиардов долларов заплатили за импортный уголь, когда наши шахтеры без работы и зарплаты», — обратился Ляшко к министру энергетики и угольной промышленности Украины Игорю Насалику.

    Результаты «хозяйствования» Насалика, подчеркнул Ляшко, приводят к тому, что в 2018 году уровень закупок угля за границей достигнет 40%, сообщает «ПолитНавигатор»

    «Вы обманываете украинцев, вы обманываете украинских шахтеров. У вас до сих пор нет госпрограммы развития угольной отрасли», — заключил Ляшко.

    Напомним, в конце октября украинские шахтеры объявили забастовку из-за долгов по зарплате. На поверхность из шахты они поднялись только 3 ноября, после того, как на их счета стали поступать средства. 

    Автор: Алексей Громов
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    #рада #уголь #ляшко
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