Сирия, 10 ноября. Возобновились бои между САА и «Ан-Нусрой»*** в провинции Эль-Кунейтра. Боевики «Нур Эд-Дин Аз-Зинки» открыли огонь по жилым домам в провинции Алеппо. Курдский парламент эвакуируют из провинции Киркук в Ираке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: продолжают оказывать поддержку САА и ее союзникам в районе города Абу-Кемаль в Дейр эз-Зоре.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: атаковали позиции «Ан-Нусры» в юго-западной части провинции Дамаск; возобновили бои с САА на северо-востоке Эль-Кунейтры.

«Исламское государство»: противостоит САА и проправительственным силам на подступах к городу Абу Кемаль в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир Аш-Шам»: сообщает об обстрелах САА близ районов Айн-Тарма и Джобар в Восточной Гуте; продолжает столкновения с «Нур Эд-Дин Аз-Зинки» на западе Алеппо.

«Харакат Нуреддин Аз-Зинки»: ведет огонь по жилым домам в деревне Тадиль в провинции Алеппо.

Курды: эвакуируют штат парламента Курдистана в провинции Киркук в Ираке.

Провинция Дамаск

По информации оппозиционного новостного портала Smart News Agency, подразделения Сирийской арабской армии (САА) вновь нанесли удары по укрепленным районам боевиков недалеко от кварталов Джобар и Айн-Тарма на северо-западе Дамаска. Правительственные источники не подтверждают данные сведения, сообщая, что основные боевые действия в настоящий момент сконцентрированы в юго-западной части провинции.

Информагентство Syrian Revolution News Network, подконтрольное вооруженной оппозиции, сообщает о том, что военные вертолеты ВВС Сирии нанесли бомбовый удар по опорным пунктам радикалов на окраине города Бейт Джинн, находящегося в районе Западной Гуты. Напомним, отряды исламистских группировок, базирующиеся на данных территориях, за последнее время предприняли несколько попыток наступления на территории, находящиеся под контролем САР в соседней провинции Эль-Кунейтра. Тем не менее продвинуться исламистам не удалось.

Провинция Алеппо

К западу от административного центра провинции продолжаются столкновения между террористическими формированиями «Харакат Нуреддин аз-Зинки» и «Джебхат Фатх Аш-Шам»1. Как передает информационное агентство Smart News Agency, в настоящий момент бои разворачиваются в районе населенного пункта Кафр Наха. Напомним, ранее «Ан-Нусре» удалось захватить деревню Аль-Ибизма.

Связанные с «Тахрир Аш-Шам» источники утверждают, что акции протеста мирных жителей в городе Аль-Атариб, о которых сообщалось ранее, являются всего лишь постановкой «Аз-Зинки». Кроме того, по заявлению новостного портала Syrian Revolution News Network, боевики «Нур Эд-Дин Аз-Зинки» ведут огонь по жилым домам в деревне Тадиль. О числе пострадавших пока не сообщалось.

Провинция Хомс

Согласно данным антиправительственного военного источника в сети Telegram (SRNN2011), в северной части провинции артиллерийские дивизионы САР ведут огонь по укреплениям радикалов близ населенных пунктов Кафр Ляха и Талль-Бисса. Агентство новостей QASIOUN News также заявляет, что части правительственной армии потерпели поражение в наступлении в данном районе, однако данная информация не подтверждается правительственными источниками. В настоящий момент никаких военных действий севернее столицы провинции не отмечается.

Провинция Дейр-эз-Зор

Продолжаются вооруженные столкновения между правительственными силами и отрядами «Исламского государства»1 в предместьях ключевого города Абу Кемаль близ сирийско-иракской границы. Напомним, накануне под контроль 4-й дивизии Сирийской арабской армии (САА), а также союзных ей иранских отрядов Корпуса стражей исламской революции и иракских ополченцев «Хашд Аш-Шааби» перешел аэродром Хамдан, расположенный на севере Абу Кемаля. Значительную поддержку объединенным силам оказали ВКС РФ. После этого саперы САР и российского центра по примирению враждующих сторон начали вести работы по разминированию освобожденных территорий.

Провинция Даръа

Военный источник в соцсети Twitter (SRNN2011) сообщает о том, что в районе шоссе Карак — Рахам прогремел взрыв. Самодельное взрывное устройство было заложено на обочине дороги. Погибла женщина, о других возможных пострадавших не сообщалось. Предполагаемыми организаторами взрыва являются террористы подпольных формирований «Исламского государства». Напомним, северо-восточную часть региона занимают террористы группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид», присягнувшей на верность ИГИЛ1.

Провинция Эль-Кунейтра

Возобновились бои между Сирийской арабской армией (САА) и радикалами антиправительственного формирования «Джебхат Фатх Аш-Шам» в районе населенного пункта Хадер на северо-востоке региона. Кроме того, боевики провели ракетный обстрел позиций сил САР в районе холма Таль Крум и деревни Джабба. Об этом сообщает информационное агентство Damascus Now.

Первые столкновения между исламистами и военнослужащими САР произошли 3 ноября, после того как «Джебхат Ан-Нусра»1 прибегла к атаке с участием террориста-смертника. Как сообщалось ранее, поддержку боевикам оказывают части израильской армии ЦАХАЛ. Более того, накануне поступала информация о том, что Израиль эвакуировал нескольких высокопоставленных радикалов «Ан-Нусры» для оказания срочной медицинской помощи.

Ирак

Неизвестные похитили нескольких человек, являвшихся сотрудниками кампании, которая занималась разработкой месторождения Занбур Хана в районе населенного пункта Тужурмату в провинции Киркук, передает агентство новостей Tuzhurmatu News. На данный момент никакой информации о нападавших не поступало.

Из-за угрозы безопасности в регионе приостановил работу офис курдского парламента. Как сообщает новостной портал Iraqi News, несколько раз здание учреждения подвергалось нападениям. Большая часть документов и оборудования была разграблена. Столкновения между курдскими силами и правительственными войсками начались после оглашения результатов референдума о независимости Иракского Курдистана. Напомним, граждане Ирака выступают против раздела страны. По заявлению Багдада, итоги референдума не могут считаться законными, поскольку противоречат конституции. Кроме того, на территории Иракского Курдистана начали работу множество иностранных компаний, не оставив возможности для собственных капиталовложений, что также привело к протестам среди гражданского населения.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)