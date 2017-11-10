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Украинцев оскорбил немецкий ролик про Порошенко в лавке Трампа
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    Украинцев оскорбил немецкий ролик про Порошенко в лавке Трампа

    13:57  10 Ноября 2017
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    Порошенко в лавке Трампа: Deutsche Welle сняла оскорбительный для Украины ролик

    Киев, 10 ноября. Немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle сняла анимационный ролик, в котором украинский президент Петр Порошенко просит у американского лидера Дональда Трампа «улетное» оружие против «марсиан — зеленых человечков» из России. На Украине ролик сочли оскорбительным. 

    Ролик Deutsche Welle о встрече президентов Украины и США в оружейной лавке попал в Сеть. Согласно сюжету, Петр Порошенко обратился к Дональду Трампу с просьбой о бесплатном предоставлении летального вооружения для борьбы с «марсианами». 

    «Помогите, на мою страну напали марсиане — «зеленые человечки» из России, — говорит герой Порошенко в анимационном ролике. — Поэтому я хочу у вас улетного оружия купить.

    «Может, летальное?» — спрашивает Трамп.

    «Да пусть будет летальное, лишь бы даром. А то у нас какое-то недолетальное, только синяки оставляет», - ответил Порошенко.

    Украинский ресурс Inforesist, который освещает события в АТО, называет ролик оскорбительным для Украины, считая юмор неуместным. 

    «Ожидание летального оружия от союзников — это не прихоть президента, а настроения общества, обусловленные войной против России. Это очень неуместный «юмор», который бьет не по Порошенко лично, а по украинцам в целом», — отмечает украинское издание.

    Напомним, что на Украине в 2014 году произошел государственный переворот, Донбасс не признал новую власть легитимной. В марте того же года Крым по итогам референдума вошел в состав России. На Украине считают полуостров «оккупированной» территорией, в Киеве регулярно делаются антироссийские заявления. 

    Порошенко в лавке Трампа: Deutsche Welle сняла оскорбительный для Украины ролик

    Автор: Ирина Селезнева
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