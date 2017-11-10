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Минобороны РФ подтвердило гибель военных при подрыве снаряда в Забайкалье
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    Минобороны РФ подтвердило гибель военных при подрыве снаряда в Забайкалье

    13:18  10 Ноября 2017  /обновлено: 14:27  10 Ноября 2017
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    Минобороны РФ подтвердило гибель военных при подрыве снаряда в Забайкалье

    Москва, 10 ноября. Минобороны РФ подтвердило сообщение о ЧП на полигоне Цугол Забайкальского края, где при произвольном подрыве боеприпаса погибли и пострадали российские военнослужащие.

    «Офицер и контрактник погибли, еще один офицер и четверо военных ранены», — уточнили в министерстве.

    Кроме того, в ведомстве сообщили, что самопроизвольный подрыв боеприпаса произошел сегодня днем во время плановой очистки мишенных полей от неразорвавшихся боеприпасов произошел самопроизвольный подрыв боеприпаса. 

    Отмечается, что все пострадавшие военные были экстренно госпитализированы, сейчас им оказывается вся необходимая медпомощь. По данным медиков, угрозы их жизни нет.

    Для установления причин происшествия на полигон вылетела комиссия Восточного военного округа, заключили в Минобороны.

    Автор: Ярослава Замысловатова
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    #минобороны рф #снаряд #военные #забайкалье #подрыв
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