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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Задорнова — Песков
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    Путин выразил соболезнования в связи со смертью Задорнова — Песков

    13:20  10 Ноября 2017
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    Путин выразил соболезнования в связи со смертью Задорнова — Песков

    Дананг, 10 ноября. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной известного юмориста Михаила Задорнова. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Президент выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной Михаила Задорнова», — цитирует Пескова агентство РИА Новости.

    Напомним, что о смерти Задорнова стало известно утром 10 ноября. Регина Дубовицкая, ведущая программы «Аншлаг», подтвердила грустную новость.

    Задорнов долгое время боролся с серьезным онкологическим заболеванием, но в какой-то момент болезнь взяла над ним верх.

    Близкие люди, друзья и коллеги юмориста прокомментировали смерть сатирика, назвав его большим человеком и профессионалом.

    Ранее сообщалось, что Грушевский рассказал о последних творческих планах Задорнова. По его словам, драматург и пародист Михаил Задорнов планировал съемки геополитического комедийного фильма о РФ.

     

    Автор: Дима Оленин
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    #путин #задорнов
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