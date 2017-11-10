Путин выразил соболезнования в связи со смертью Задорнова — Песков

Дананг, 10 ноября. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной известного юмориста Михаила Задорнова. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной Михаила Задорнова», — цитирует Пескова агентство РИА Новости.

Напомним, что о смерти Задорнова стало известно утром 10 ноября. Регина Дубовицкая, ведущая программы «Аншлаг», подтвердила грустную новость.

Задорнов долгое время боролся с серьезным онкологическим заболеванием, но в какой-то момент болезнь взяла над ним верх.

Близкие люди, друзья и коллеги юмориста прокомментировали смерть сатирика, назвав его большим человеком и профессионалом.

Ранее сообщалось, что Грушевский рассказал о последних творческих планах Задорнова. По его словам, драматург и пародист Михаил Задорнов планировал съемки геополитического комедийного фильма о РФ.