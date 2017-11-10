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Путин: Участники форума в Петербурге доказали качество образования во всей России
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    Путин: Участники форума в Петербурге доказали качество образования во всей России

    14:00  10 Ноября 2017
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    Путин: Участники форума в Петербурге доказали качество образования во всей России

    Москва, 10 ноября. Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам образовательного форума «100-балльники – российские интеллектуальные ресурсы», который открылся в пятницу в Петербурге.

    В послании президент особо подчеркнул, что, заработав максимальный балл на Едином государственном экзамене, участники конгресса доказали возможность получить качественной образование в любом уголке России.

    «Это действительно ваше большое, значимое личное достижение. И конечно отрадно, что вы представляете разные регионы России, своим примером доказывая, что качественное образование можно получить во всех уголках нашей огромной страны», — отметил президент.

    Владимир Путин выразил уверенность, что форум станет площадкой для плодотворного общения участников, позволит им встретиться с будущими работодателями и определить направление своего профессионального пути.

    В заключение послания Путин пожелал участникам конгресса успехов, а самому форуму развития.

    На конгрессе «100-балльники – российские интеллектуальные ресурсы» собрались 200 студентов, которым удалось сдать Единый государственный экзамен в период с 2014 по 2017 год на 100 баллов, а затем пройти конкурсный отбор для участия в форуме. Главная задача конгресса – выявить, поддержать и помочь в трудоустройстве молодым талантам страны.

    Владимир Путин. Биография.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #студенты #форум
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