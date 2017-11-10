Путин: Участники форума в Петербурге доказали качество образования во всей России

Москва, 10 ноября. Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам образовательного форума «100-балльники – российские интеллектуальные ресурсы», который открылся в пятницу в Петербурге.

В послании президент особо подчеркнул, что, заработав максимальный балл на Едином государственном экзамене, участники конгресса доказали возможность получить качественной образование в любом уголке России.

«Это действительно ваше большое, значимое личное достижение. И конечно отрадно, что вы представляете разные регионы России, своим примером доказывая, что качественное образование можно получить во всех уголках нашей огромной страны», — отметил президент.

Владимир Путин выразил уверенность, что форум станет площадкой для плодотворного общения участников, позволит им встретиться с будущими работодателями и определить направление своего профессионального пути.

В заключение послания Путин пожелал участникам конгресса успехов, а самому форуму развития.

На конгрессе «100-балльники – российские интеллектуальные ресурсы» собрались 200 студентов, которым удалось сдать Единый государственный экзамен в период с 2014 по 2017 год на 100 баллов, а затем пройти конкурсный отбор для участия в форуме. Главная задача конгресса – выявить, поддержать и помочь в трудоустройстве молодым талантам страны.

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