СБУ активировала «пятую колонну» в Луганске — глава МВД ЛНР

Киевские СМИ ведут кампанию по дискредитации руководства и сотрудников МВД ЛНР. Министр внутренних дел народной республики Игорь Корнет встретился с корреспондентом Федерального агентства новостей, чтобы опровергнуть ложные слухи, распространяемые украинской стороной.

Комментируя обнародованную на днях министерством государственной безопасности ДНР информацию о том, что украинские спецслужбы готовят физическую ликвидацию руководителей МВД, МГБ и Генпрокуратуры в Луганске, Игорь Корнет не счел ее новой.

«Министерство госбезопасности Донецкой народной республики провело колоссальную работу. Но информация не нова. Какого-то ажиотажа в работе нашего министерства внутренних дел, министерства госбезопасности она не вызвала. Мы постоянно под угрозой — война. Активизация наблюдается только по одной причине. Она связана с удачными операциями МВД по обезвреживанию террористической угрозы со стороны Украины, с улучшением работу полиции, а значит, с несостоятельностью их (спецслужб Украины — прим. ФАН) работы, чередой провалов», — отмечает министр.

При этом он считает, что планирование террористических акций сопровождается оживлением «пятой колонны», которую киевский режим вынужден задействовать в связи с общей деградацией политической и экономической обстановки на Украине.

«Конечно же, одна из целей Службы безопасности Украины и главного управления разведки Минобороны Украины — дестабилизация ситуации внутри ЛНР. Конечно же, роль «пятой колонны» прослеживается. Порою смешно выглядит. Посмотрите, на каждый накат здесь в информационном поле Украины мы видим отклик. Все подготовлено. Еще не остыли чьи-то слова, а уже есть реакция украинских СМИ. Еще договорить не успели, а украинские СМИ уже комментируют. Это выстроенная система, и никуда от этого не деться», — констатирует Игорь Корнет.

Такая система кажется особенно убедительной, когда цепляются социально значимые проблемы. Министр проиллюстрировал механизм игры на проблемах, затрагивающих интересы граждан, на примере освещения процесса выдачи паспортов ЛНР. Напомним, что несколькими днями ранее, в одном из СМИ ЛНР появился сюжет о «гигантских» очередях в паспортные столы республики и излишних трудностях при получении паспортов Луганской республики.

«Ажиотаж сознательно раздувается, — не сдерживает эмоций Корнет. — Даже я посмотрел последний ролик и заинтересовался им, хотя регулярно посещаю соответствующие госорганы, слежу за процессом. В этом ролике закадровый голос говорит о гигантской очереди и идет съемка — в ожидании сидит шесть человек. Абсурд: видеосъемка показывает шесть человек, а «подготовленный» человек озвучивает — гигантская очередь! Хотя есть факты: около 2000 паспортных документов миграционная служба выдает каждую неделю. Искусственно подогревается и недопонимание наших граждан, почему не каждый день ведется прием. Процесс выдачи паспортного документа — это серьезный процесс. К примеру, есть много мошенников, которые через наш паспорт хотят легализоваться. И миграционная служба в этом отношении проводит колоссальную работу! До конца года МВД выдаст сто тысяч паспортов, а возможно, и перейдет эту цифру».

«А ведь все начиналось с нуля, — продолжает он, — когда были опасения, что за паспортами люди не пойдут, когда приходилось самостоятельно разрабатывать документ, решать, как он будет выглядеть, искать материалы для изготовления».

Рассказал Игорь Корнет и о «гражданских» заботах его ведомства. О том, как жители ЛНР получают назад права, которых их лишили «небратья» в Киеве.