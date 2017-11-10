Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Десятки кошек обглодали труп скончавшейся хозяйки в Подмосковье
Новороссия
СБУ активировала «пятую колонну» в Луганске — глава МВД ЛНР
Следующая Новость
Срочная новость
Минобороны РФ подтвердило гибель военных при подрыве снаряда в Забайкалье
Читать Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    СБУ активировала «пятую колонну» в Луганске — глава МВД ЛНР

    13:38  10 Ноября 2017  /обновлено: 14:34  10 Ноября 2017
    198

     

    СБУ активировала «пятую колонну» в Луганске — глава МВД ЛНР

    Киевские СМИ ведут кампанию по дискредитации руководства и сотрудников МВД ЛНР. Министр внутренних дел народной республики Игорь Корнет встретился с корреспондентом Федерального агентства новостей, чтобы опровергнуть ложные слухи, распространяемые украинской стороной.

    Комментируя обнародованную на днях министерством государственной безопасности ДНР информацию о том, что украинские спецслужбы готовят физическую ликвидацию руководителей МВД, МГБ и Генпрокуратуры в Луганске, Игорь Корнет не счел ее новой.

    «Министерство госбезопасности Донецкой народной республики провело колоссальную работу. Но информация не нова. Какого-то ажиотажа в работе нашего министерства внутренних дел, министерства госбезопасности она не вызвала. Мы постоянно под угрозой — война. Активизация наблюдается только по одной причине. Она связана с удачными операциями МВД по обезвреживанию террористической угрозы со стороны Украины, с улучшением работу полиции, а значит, с несостоятельностью их (спецслужб Украины — прим. ФАН) работы, чередой провалов», — отмечает министр.

    Украинские спецслужбы готовят физическую ликвидацию руководителей МВД, МГБ и Генпрокуратуры

    При этом он считает, что планирование террористических акций сопровождается оживлением «пятой колонны», которую киевский режим вынужден задействовать в связи с общей деградацией политической и экономической обстановки на Украине.

    «Конечно же, одна из целей Службы безопасности Украины и главного управления разведки Минобороны Украины — дестабилизация ситуации внутри ЛНР. Конечно же, роль «пятой колонны» прослеживается. Порою смешно выглядит. Посмотрите, на каждый накат здесь в информационном поле Украины мы видим отклик. Все подготовлено. Еще не остыли чьи-то слова, а уже есть реакция украинских СМИ. Еще договорить не успели, а украинские СМИ уже комментируют. Это выстроенная система, и никуда от этого не деться», — констатирует Игорь Корнет.

    Такая система кажется особенно убедительной, когда цепляются социально значимые проблемы. Министр проиллюстрировал механизм игры на проблемах, затрагивающих интересы граждан, на примере освещения процесса выдачи паспортов ЛНР. Напомним, что несколькими днями ранее, в одном из СМИ ЛНР появился сюжет о «гигантских» очередях в паспортные столы республики и излишних трудностях при получении паспортов Луганской республики.

    Одна из целей СБУ - дестабилизации ситуации внутри ЛНР

    «Ажиотаж сознательно раздувается, — не сдерживает эмоций Корнет. — Даже я посмотрел последний ролик и заинтересовался им, хотя регулярно посещаю соответствующие госорганы, слежу за процессом. В этом ролике закадровый голос говорит о гигантской очереди и идет съемка — в ожидании сидит шесть человек. Абсурд: видеосъемка показывает шесть человек, а «подготовленный» человек озвучивает — гигантская очередь! Хотя есть факты: около 2000 паспортных документов миграционная служба выдает каждую неделю. Искусственно подогревается и недопонимание наших граждан, почему не каждый день ведется прием. Процесс выдачи паспортного документа — это серьезный процесс. К примеру, есть много мошенников, которые через наш паспорт хотят легализоваться. И миграционная служба в этом отношении проводит колоссальную работу! До конца года МВД выдаст сто тысяч паспортов, а возможно, и перейдет эту цифру».

    «А ведь все начиналось с нуля, — продолжает он, — когда были опасения, что за паспортами люди не пойдут, когда приходилось самостоятельно разрабатывать документ, решать, как он будет выглядеть, искать материалы для изготовления».

    Рассказал Игорь Корнет и о «гражданских» заботах его ведомства. О том, как жители ЛНР получают назад права, которых их лишили «небратья» в Киеве.

    «Здесь нужно выразить безграничную благодарность Российской Федерации, которая признала наш паспорт как документ, удостоверяющий личность. Это очень облегчило жизнь наших граждан, нашей молодежи, которой надо получать образование. Людям, которые хотят трудоустроиться в Российской Федерации, это тоже серьезную помощь оказывает», — подводит итог он.

    Автор: Николай Романенко специально для ФАН Донбасс
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #донбасс #украина #лнр #луганск #мвд #корнет
    Читайте самые последние новости в нашей группе в ОК
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Продюсер Максим Забелин подтвердил смерть Михаила Задорнова

        Продюсер Максим Забелин подтвердил смерть Михаила Задорнова

        10:51   10 Ноября 2017
        6244
        ФАН публикует список жертв обрушения дома в Ижевске

        ФАН публикует список жертв обрушения дома в Ижевске

        9:32   10 Ноября 2017
        31341
        Конгресс США выпустил резолюцию к 85-летию так называемого «голодомора» на Украине

        Конгресс США выпустил резолюцию к 85-летию так называемого «голодомора» на Украине

        8:00   10 Ноября 2017
        1768
        Спасатели обнаружили тело шестой жертвы обрушения дома в Ижевске

        Спасатели обнаружили тело шестой жертвы обрушения дома в Ижевске

        6:15   10 Ноября 2017
        3263