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Украина
«Такие люди и без охраны»: семью Порошенко застукали в необычном месте 
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    «Такие люди и без охраны»: семью Порошенко застукали в необычном месте 

    13:31  10 Ноября 2017
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    «Такие люди и без охраны»: семью Порошенко застукали в необычном месте 

    Киев, 10 ноября. Известный на Украине блогер Алексей Давиденко рассказал, как встретил президента страны Петра Порошенко с семьей в обычном ресторане без охраны. Этому событию он посвятил целый пост в Facebook.

    Давиденко рассказал о необычном случае, который произошел накануне, 9 ноября. Блогер пришел в популярный ресторан «БАО», который как обычно был набит посетителями.

    «В разгар вечера в ресторан спокойно заходит чета Порошенко в сопровождении одного охранника и проходит в один из залов «БАО», где судя по всему у них проходил какой-то семейный праздник», — рассказывает очевидец.

    Он отметил, что появлению президента были удивлены все присутствующие. Однако ни толпы охранников, ни полиции поблизости не было.

    «И это очень сильно контрастирует со всем тем, что мы видели ранее в исполнении политической элиты Украины, — написал блогер в социальной сети. — Тут, в Киеве, мы все давно привыкли к кортежам, охране, перекрытым улицам, закрытым на спецобслуживание ресторанам и кавалькадам машин сопровождения».

    Он добавил, что Порошенко удалось удивить украинцев «обыкновенным житейским поведением». Давиденко считает, что президент сделал вывод после конфликтов журналистов с государственной охраной.

    Однако сами украинцы усомнились в правдоподобности этой истории. Пост не был подкреплен фотографией, кроме того, больше никто не сообщил о встрече с семьей Порошенко, хотя, по словам автора, ресторан был заполнен людьми.

    «Так я не понял, это реклама БАО или Рошен?» — поинтересовались у автора в комментариях.

    «Сколько рошенок насыпали, признавайся?» — поддержали вопрос другие.

    «Такие люди и без охраны»: семью Порошенко застукали в необычном месте 

    «А возле входа оставили два велосипеда», — иронизировали пользователи.

    «Не могу больше это читать! Давайте их расцелуем!» — в шутку призывали пользователи Facebook.

    «И как на зло у всех сели телефоны и никто не успел сфотографировать», — обратили внимание на единственный источник информации в Сети.

     

    Автор: Катерина Тимошенская
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #порошенко #семья #ресторан #блогер #бао
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