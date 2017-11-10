В Госдуме предложили разорвать дипотношения с США

Москва, 10 ноября. Депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов предложил разорвать дипломатические отношения с США, а также закрыть небо для полетов самолетов на фоне напряженности в отношениях двух стран.

Российский парламентарий Николай Харитонов считает, что Вашингтон виноват в ухудшении двусторонних отношений с РФ. Он предложил разорвать дипломатические отношения с США.

«Американцы накалили ситуацию между странами до предела по всем направлениям. И мне кажется, предельно объективным было бы, если бы Государственная Дума заявила или предложение бы сделала руководству страны разорвать дипломатические отношения, закрыть небо для полета того, что летает и улетает в США», — сказал Харитонов, его слова приводит РИА Новости.

Такое мнение он высказал в ходе пленарного заседания. По словам Харитонова, российские власти могли бы заняться «своей мобилизационной экономикой», провести ревизию финансов, которыми располагает Россия. Напомним, что ранее США ввели санкции в отношении российского ОПК, данная мера рассматривается в Минобороны РФ как попытка вытеснить Россию из мирового рынка.



