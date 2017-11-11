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ЕС предложил Казахстану наладить отношения с Россией и Китаем
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    ЕС предложил Казахстану наладить отношения с Россией и Китаем

    9:00  11 Ноября 2017
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    Ради дружбы с Брюсселем: в ЕС предлагают Казахстану наладить отношения с Россией и Китаем

    В Евросоюзе предложили Казахстану наладить отношения с Москвой и Пекином в рамках сотрудничества Брюсселя и Астаны. Соответствующая информация, с которой ознакомились в Федеральном агентстве новостей, содержится в новом проекте Европарламента. По мнению сопредседателя комитета по безопасности международного конгресса промышленников и предпринимателей Александра Ионова, подобные законодательные инициативы появляются из-за того, что в ЕС понимают: Казахстану как экономическому партнеру ЕС необходима стабильность в регионе, в том числе во взаимоотношениях с мощнейшими мировыми державами, с которыми Астана соседствует.

    За мир в регионе

    В Брюсселе подготовили проект решения ЕС «о расширенном партнерстве и сотрудничестве» между Европейским союзом и Казахстаном. С текстом документа ознакомилось ФАН.

    Ради дружбы с Брюсселем: в ЕС предлагают Казахстану наладить отношения с Россией и Китаем

    Так, в Европарламенте «отмечают геостратегическое значение Казахстана» и признают необходимость налаживания «дружественных и предсказуемых отношений», в частности, необходимо приложить усилия «в приоритетном порядке по построению и балансированию добрососедских отношений с Россией, Китаем, странами Центральной Азии, с которыми он разделяет границы», а также другими партнерами, включая США и ЕС.

    Евросоюз также «приветствует конструктивное сотрудничество Казахстана» на международном уровне «путем содействия переговорам по иранской ядерной сделке», а также с помощью дипломатических переговоров относительно конфликта на Украине.

    «[Евросоюз] приветствует, в частности, решение Казахстана не присоединяться к российским санкциям, наложенным на сельскохозяйственную продукцию из ЕС, и считает это конкретным и воодушевляющим признаком готовности этой страны активизировать диалог и сотрудничество с ЕС», — говорится в документе.

    Преследуют свои цели

    Как утверждает сопредседатель комитета по безопасности международного конгресса промышленников и предпринимателей Александр Ионов, в ЕС обеспокоены тем, чтобы страны, с которыми у Союза существуют некие экономические отношения, находились в постоянной стабильности.

    «Казахстан — ближайший сосед России и Китая — интегрирован в евразийское партнерство, а также зависим в какой-то степени от решений Москвы, в том числе по экономическим вопросам. Поэтому очагом работы всех взаимоотношений является стабильность Казахстана в отношениях с ближайшими партнерами. Вот, например, почему ЕС не берут Грузию в состав союза – у них до сих пор не урегулирована ситуация с Южной Осетией и Абхазией, то же самое касается и Украины – в Незалежной нестабильная обстановка. Поэтому для Европы важна стабильность на территории стран-партнеров», — говорит он.

    На данный момент у Астаны есть некие разногласия с Пекином, утверждает эксперт.

    «У Казахстана есть разногласия с Китаем по мелиорации — Пекин перекрыл русла рек, которые должны были достигнуть казахских земель. С Москвой у Астаны было единственное разногласие, когда в Казахстане перешли на латиницу», — говорит Ионов.

    Эскперт также добавил, что между Европой и Казахстаном существует взаимный товарооборот, например, Астана поставляет железо и другие полезные ископаемые, поэтому данное сотрудничество важно для двух сторон.

    Автор: Анжелина Григорян
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    #россия #ес #казахстан #политика
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