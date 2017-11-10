Трамп пропустил встречу лидеров АТЭС, где мог пересечься с Путиным

Дананг, 10 ноября. Президент США Дональд Трамп не приехал на встречу глав стран АТЭС с членами Делового консультативного совета. Именно там была возможна встреча американского лидера с президентом России Владимиром Путиным.

Как отмечает агентство РИА Новости, Вашингтон был заявлен в качестве участника мероприятия, страну представляет торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.

Напомним, что встреча лидеров АТЭС с членами Делового консультативного совета началась в отеле «Фурама». Это первое официальное мероприятие, проходящее в рамках саммита АТЭС во Вьетнаме.

Кресло, подготовленное для президента США, занял в итоге Роберт Лайтхайзер.

Ранее сообщалось, что встреча двух лидеров может не состояться из-за плотного графика Дональда Трампа. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, встреча Путина и Трампа должна пройти 10 ноября. По его словам, в настоящий момент обговаривается время встречи глав государств, добавил он.