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Трамп пропустил встречу лидеров АТЭС, где мог пересечься с Путиным
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    Трамп пропустил встречу лидеров АТЭС, где мог пересечься с Путиным

    13:08  10 Ноября 2017
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    Трамп пропустил встречу лидеров АТЭС, где мог пересечься с Путиным

    Дананг, 10 ноября. Президент США Дональд Трамп не приехал на встречу глав стран АТЭС с членами Делового консультативного совета. Именно там была возможна встреча американского лидера с президентом России Владимиром Путиным.

    Как отмечает агентство РИА Новости, Вашингтон был заявлен в качестве участника мероприятия, страну представляет торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.

    Напомним, что встреча лидеров АТЭС с членами Делового консультативного совета началась в отеле «Фурама». Это первое официальное мероприятие, проходящее в рамках саммита АТЭС во Вьетнаме.

    Кресло, подготовленное для президента США, занял в итоге Роберт Лайтхайзер.

    Ранее сообщалось, что встреча двух лидеров может не состояться из-за плотного графика Дональда Трампа. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, встреча Путина и Трампа должна пройти 10 ноября. По его словам, в настоящий момент обговаривается время встречи глав государств, добавил он.

     

    Автор: Дима Оленин
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    #путин #трамп #атэс
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