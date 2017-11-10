За что либералы ненавидели Задорнова: как сатирику мстили за острые шутки про США и Украину

Известный писатель-сатирик и шоумен Михаил Задорнов скончался на 70-м году жизни после тяжелой болезни, с которой он боролся весь последний год. Деятели искусства и все, кто знал Задорнова лично или по блистательным выступлениям, выражают соболезнования. Однако соболезновать готовы далеко не все — к Михаилу Задорнову было много претензий у тех, кого сегодня принято называть либералами. В частности, Задорнову не могли простить поддержку воссоединения Крыма с Россией, осуждение политики официального Киева и постоянную критику Запада, в первую очередь Соединенных Штатов.

Народный артист СССР Иосиф Кобзон уже заявил, что талант Задорнова был чужд всякой политики.

«Он был честным голосом, без всякой политики. Трагично, что такие люди уходят», — сказал Кобзон.

Тем не менее это не совсем так. Большое количество шуток и миниатюр Задорнова было посвящено критике западного образа жизни, также он активно критиковал и высмеивал Соединенные Штаты и самих американцев.

Вот пример его шутки про США:

«Америка ведет себя как криминальный авторитет, опущенный на зоне».

Рефреном многих его выступлений было выражение «ну, тупые…» применительно к американцам, и, надо сказать, эта тема пользовалась неизменным успехом у зрителей.

Хотя было бы неправильно говорить, что Задорнов бичевал только западные пороки. Доставалось и русским — за лень, за пьянство, за безалаберность, за, скажем так, отношение без пиетета к закону и т.д. Вот примеры перлов Задорного, посвященных соотечественникам:

«Только русский человек, перебегая дорогу на красный цвет, может быть сбит бегущим навстречу пешеходом».

«Только русский человек может по пьяни два часа внушать иностранцу, что мы страна придурков, и дать ему в рожу, когда он согласится».

«Единственный способ заставить людей в России соблюдать законы — это узаконить воровство».

«Соединение приобретенной находчивости с врожденной неприхотливостью делает наш народ практически неуязвимым в любой ситуации».

«Единственное, что передавалось по наследству советскими людьми из поколения в поколение, это нищета, изворотливость и энтузиазм».

И т.д.

Задорнов и политика

Михаил Задорнов считал себя патриотом России, несмотря на то, что большую часть времени жил в Латвии (он там родился), и вероятно, тосковал по временам СССР, когда мы все были одной страной. Вот некоторые его шутки на эту тему:

«Дружба народов в бывших республиках СССР — это когда все народы объединяются дружить против русских».

«Если мы хотим развалить какое-нибудь государство, мы с этим государством должны начать дружить. Гонку вооружений они с нами кое-как перенесли, а дружбы не перенесет никто».

Михаил Задорнов был лично знаком и дружил с Борисом Ельциным. Однажды сатирик даже выступал вместо Ельцина с новогодним посланием. Тем не менее еще в 1990-е годы Задорнов разочаровался в ельцинской политике. В начале 2000-х писатель поддерживал КПРФ, публиковался в коммунистических газетах.

В последние годы Задорнов стал более активно поддерживать действующую российскую власть. Писатель поддержал воссоединение Крыма с Россией, жестко шутил по поводу «послемайданной» Украины, и ни либералы, ни украинцы ему этого не простили.

В украинских СМИ сегодня активно вспоминают шутки Задорнова по поводу Украины, а комментаторы сопровождают эти публикациями проклятиями вслед ушедшему писателю.

Вот пример шуток Задорного об Украине:

«Украина войдет в историю как народ, который решил, что не хочет жить плохо, и стал жить еще хуже».

«Новая пословица: если Украину не принимают в ЕС, Украина принимает ЕС у себя».

Новая пословица: если Украину не принимают в ЕС, Украина принимает ЕС у себя. — Михаил Задорнов (@mnzadornov) May 16, 2016

«Джамала наплакала «Евровидение» для страны, у которой денег на «Евровидение» — наплакал кот».

Джамала наплакала «Евровидение» для страны, у которой денег на «Евровидение» — наплакал кот. — Михаил Задорнов (@mnzadornov) May 16, 2016

Также сатирик считал, что катастрофа малайзийского Boeing над Украиной летом 2014 года могла быть провокацией Соединенных Штатов.

«Американским политикам не жалко никого, в том числе и своих, — говорил Задорнов по этому поводу. — Это тщательно спланированная акция. Украинские военные ее реализовали вместе с американскими специалистами».

В Интернете также получила широкое распространение видеозапись с фрагментом выступления Задорнова, где он с иронией объясняет, почему в США в какой-то момент перестали говорить о крушении малайзийского Boeing на Украине.

«Они поняли, кто там нарушил это все. Но Псаки выдала точную причину падения. Малайзийский Boeing, сказала она, упал потому, что был тяжелее воздуха», — заявил под хохот зрителей Задорнов.

(Позже, правда, выяснилось, что помощник президента США при администрации Барака Обамы Дженнифер Псаки этого не говорила.)

За все эти «грехи» в глазах либеральной общественности с сатириком рассчитались. Фактически ему отомстили и отомстили жестоко. Когда летом нынешнего года стало известно, что Задорнов тяжело и, скорее всего, смертельно болен, ему написал чрезвычайно жесткое открытое письмо журналист Александр Сотник. Это письмо поразило даже тех, кто был не в восторге от политических шуток и заявлений Задорнова.

«Мысль о «тупых американцах», развитая вами в десятках интермедий и получившая широкое распространение в массах телезрителей, никогда не бывавших за границей, благодаря многочисленным телеэфирам, стала серьезным подспорьем в деле тотальной пропаганды», — в частности, написал Сотник. — А потом была «шутка» о сбитом над Донбассом «Боинге». О том, что он «упал, потому что был тяжелее воздуха». И после этой «шутки» вы перестали существовать — как писатель, юморист, творческая единица. Все остальное перестало иметь значение, потому что вы провалились в пропасть, которая поглотила вас».

Это письмо возмутило телеведущего Михаила Шахназарова, который назвал текст Сотника «низким, отвратительным и бесчеловечным».