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Стало известно, когда суд рассмотрит жалобу Telegram на штраф
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    Стало известно, когда суд рассмотрит жалобу Telegram на штраф

    13:21  10 Ноября 2017
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    Стало известно, когда суд рассмотрит жалобу Telegram на штраф

    Москва, 10 ноября. Жалоба представителей мессенджера Telegram, оштрафованного за отказ предоставить ФСБ информацию для декодирования сообщений, будет рассмотрена судом Москвы 12 декабря. 

    «Рассмотрение жалобы состоится 12 декабря в 14.00», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря Мещанского суда столицы.

    Таким образом оспорить штраф в 800 тысяч рублей представители компании смогут в День России.

    Напомним, решение о взыскании с Telegram 800 тысяч рублей принял мировой суд № 383, при этом максимальный возможный штраф для мессенджера мог составить миллион рублей.

    Отметим, разработчики Telegram не впервые обвиняются в нарушениях законодательства регулирующими органами России и других странах. Так летом популярный мессенджер едва не был заблокирован на территории России после отказа представить Роскомнадзору информацию для внесения в «реестр организаторов распространения информации». 

    Автор: Федор Веснин
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    #суд #штраф #telegram
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