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ВКС РФ получат на вооружение восемь новых вертолетов Ка-52
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    ВКС РФ получат на вооружение восемь новых вертолетов Ка-52

    13:15  10 Ноября 2017
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    ВКС РФ получат на вооружение восемь новых вертолетов Ка-52

    Москва, 10 ноября. Авиационный полк Западного военного округа пополнится партией ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор».

    В военном ведомстве России сообщили, что сотрудники инженерно-технического состава авиационного полка ЗВО проведут осмотр принимаемых машин, после чего проверят исправность каждой системы и механизма в различных режимах, а также проведут проверку техдокументации.

    Летный состав авиаполка проверит функционирование радиоэлектронного оборудования и работу двигателей. После контрольных полетов ударные вертолеты перебросят к местам постоянного базирования. Отмечается, что полет будет происходить в два этапа.

    Ка-52 «Аллигатор» является разведывательно-ударным вертолетом нового поколения, который предназначен для уничтожения бронетехники противника различной классности, живой силы, а также вражеских вертолетов на передней линии фронта и в тактической глубине. Машина способна оказывать огневую поддержку десанту, давать целеуказание взаимодействующим вертолетам, целераспределение и проводить разведку целей.

    ВКС РФ получат на вооружение восемь новых вертолетов Ка-52

    Автор: Алексей Громов
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