Власти Крыма подсчитали сумму ущерба от диверсий на газопроводах и ЛЭП

Симферополь, 10 ноября. Ущерб, нанесенный в результате диверсий на двух газопроводах и линии электропередачи недалеко от Алушты, составляет 7,5 млн рублей. Таки цифры огласил в пятницу глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, в названную сумму включена стоимость аварийно-восстановительных работ, при этом косвенные потери от диверсий не превышают 35 тысяч рублей.

«Это связано с тем, что последствия аварий были своевременно локализованы, подача электричества не прекращалась, а подача газа крупным потребителям была организована по резервному каналу», — уточнил Аксенов в комментарии РИА Новости.

Сергей Аксенов также отметил, что в настоящий момент нет необходимости организовывать совместно с народным ополчением дополнительную охрану объектов «Крымгазсети».

Напомним, в начале ноября два газопровода и ЛЭП были повреждены в Крыму. Следственный отдел УФСБ квалифицировал повреждения как диверсии, было возбуждено три уголовных дела.