Пушков назвал Задорнова человеком большой жизненной силы
Москва, 10 ноября. Председатель Комиссии Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал смерть известного юмориста Михаила Задорнова.
Скончался Михаил Задорнов. Он был человеком большой жизненной силы. Нам будет его очень не хватать. Искренне соболезную родными и близким.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) November 10, 2017
«Скончался Михаил Задорнов. Он был человеком большой жизненной силы. Нам будет его очень не хватать. Искренне соболезную родными и близким», — написал он в своем микроблоге в Twitter.
Напомним, что о смерти известного сатирика стало известно утром 10 ноября. Михаилу Задорнову было 69 лет. В течение года он храбро боролся с серьезным онкологическим заболеванием, однако болезнь его одолела.
Коллеги, друзья и близкие люди Михаила Задорнова выражают соболезнования в связи с уходом известного юмориста.
Задорнов был не только автором текстов, но и ведущим популярных передач на российском ТВ, таких как «Смехопанорама», «Аншлаг».
Ранее сообщалось, что Клара Новикова прокомментировала смерть сатирика.