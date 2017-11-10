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Новости Сирии
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Украина
«Он умер, а нам смешно»: украинцы цинично отрегировали на смерть Михаила Задорнова
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    «Он умер, а нам смешно»: украинцы цинично отрегировали на смерть Михаила Задорнова

    13:14  10 Ноября 2017
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    «Он умер, а нам смешно»: украинцы цинично отрегировали на смерть Михаила Задорнова

    Киев, 10 ноября. Трагическая новость о смерти известного российского писателя и сатирика Михаила Задорнова не оставила равнодушными жителей Украины. Они активно комментируют сообщение о кончине артиста, однако большая часть комментариев неприятно удивляет цинизмом авторов. 

    Так, многие из них отреагировали на новость комментариями «отличное начало дня», либо «отличная новость с утра». Популярным стало и пожелание «земли бетоном». 

    «Он умер, а нам смешно»: украинцы цинично отрегировали на смерть Михаила Задорнова

    «Он умер, а нам смешно»: украинцы цинично отрегировали на смерть Михаила Задорнова

    «Он умер, а нам смешно»: украинцы цинично отрегировали на смерть Михаила Задорнова

    «Он умер, а нам смешно»: украинцы цинично отрегировали на смерть Михаила Задорнова

    «Ну мы тупые. Он умер, а нам смешно», — говорится в одном из комментариев, автор которого, сам того не зная, выразил настроения многих своих земляков.

    «Он умер, а нам смешно»: украинцы цинично отрегировали на смерть Михаила Задорнова

    Цинизм таких комментаторов поразил других пользователей.

    «Животные соревнуются в комментах…», - заметила Оксана Маштакова.

    «Он умер, а нам смешно»: украинцы цинично отрегировали на смерть Михаила Задорнова

    При этом все же нашлись и те, кого сообщение о смерти артиста расстроило. Так, Татьяна Захарьева назвала его замечательным сатириком и вспомнила, как она слушала его записи в санатории на Западной Украине. 

    «И мы все вместе ржали, какой он молодец. Куда делись эти замечательные люди? Как они стали такими свиньями и злыднями», — с сожалением написала она в ответ на другие агрессивные записи о смерти Задорнова.

    «Он умер, а нам смешно»: украинцы цинично отрегировали на смерть Михаила Задорнова

    Автор: Ярослава Замысловатова
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    #украина #задорнов #смерть #соцсети
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