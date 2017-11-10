«Он умер, а нам смешно»: украинцы цинично отрегировали на смерть Михаила Задорнова

Киев, 10 ноября. Трагическая новость о смерти известного российского писателя и сатирика Михаила Задорнова не оставила равнодушными жителей Украины. Они активно комментируют сообщение о кончине артиста, однако большая часть комментариев неприятно удивляет цинизмом авторов.

Так, многие из них отреагировали на новость комментариями «отличное начало дня», либо «отличная новость с утра». Популярным стало и пожелание «земли бетоном».

«Ну мы тупые. Он умер, а нам смешно», — говорится в одном из комментариев, автор которого, сам того не зная, выразил настроения многих своих земляков.

Цинизм таких комментаторов поразил других пользователей.

«Животные соревнуются в комментах…», - заметила Оксана Маштакова.

При этом все же нашлись и те, кого сообщение о смерти артиста расстроило. Так, Татьяна Захарьева назвала его замечательным сатириком и вспомнила, как она слушала его записи в санатории на Западной Украине.