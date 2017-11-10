Украинка попыталась выехать из Белоруссии в багажнике автомобиля россиян

Минск, 10 ноября. Пограничники Белоруссии накануне задержали двух граждан России на КПП «Веселовка», которые незаконно попытались провезти гражданку Украины в багажнике автомобиля, говорится в сообщении Государственного пограничного комитета (ГПК) республики.

Пограничное ведомство Белоруссии инициировало административный процесс за покушение на нелегальное пересечение госграницы 9 ноября. Речь идет о двух россиянах и одной гражданке Украины. Последнюю пытались провезти в багажнике автомобиля под ворохом одежды. Белорусские власти привлекут пожилую женщину к ответственности за нарушение правил пребывания в республике.

«У 60-летней женщины срок действия паспорта истек еще в марте 2015 года, и поэтому таким нехитрым способом с помощью дочки и ее сожителя она решила «проскочить» все виды контроля на границе», — уточнили в ГПК Белоруссии.

Известно, что о необходимости заменить паспорт гражданку Украины предупреждали на российско-белорусской границе, но женщина проигнорировала требование.