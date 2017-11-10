Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Шойгу рассказал, как борются с атаками смертников в Сирии
Весь мир
Украинка попыталась выехать из Белоруссии в багажнике автомобиля россиян
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Украинка попыталась выехать из Белоруссии в багажнике автомобиля россиян

    12:59  10 Ноября 2017
    46

    Украинка попыталась выехать из Белоруссии в багажнике автомобиля россиян

    Минск, 10 ноября. Пограничники Белоруссии накануне задержали двух граждан России на КПП «Веселовка», которые незаконно попытались провезти гражданку Украины в багажнике автомобиля, говорится в сообщении Государственного пограничного комитета (ГПК) республики.

    Пограничное ведомство Белоруссии инициировало административный процесс за покушение на нелегальное пересечение госграницы 9 ноября. Речь идет о двух россиянах и одной гражданке Украины. Последнюю пытались провезти в багажнике автомобиля под ворохом одежды. Белорусские власти привлекут пожилую женщину к ответственности за нарушение правил пребывания в республике.

    «У 60-летней женщины срок действия паспорта истек еще в марте 2015 года, и поэтому таким нехитрым способом с помощью дочки и ее сожителя она решила «проскочить» все виды контроля на границе», — уточнили в ГПК Белоруссии.

    Известно, что о необходимости заменить паспорт гражданку Украины предупреждали на российско-белорусской границе, но женщина проигнорировала требование. 

     

    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #белоруссия #украина
    Читайте самые последние новости в нашей группе в ОК
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Продюсер Максим Забелин подтвердил смерть Михаила Задорнова

        Продюсер Максим Забелин подтвердил смерть Михаила Задорнова

        10:51   10 Ноября 2017
        5058
        ФАН публикует список жертв обрушения дома в Ижевске

        ФАН публикует список жертв обрушения дома в Ижевске

        9:32   10 Ноября 2017
        26168
        Конгресс США выпустил резолюцию к 85-летию так называемого «голодомора» на Украине

        Конгресс США выпустил резолюцию к 85-летию так называемого «голодомора» на Украине

        8:00   10 Ноября 2017
        1441
        Спасатели обнаружили тело шестой жертвы обрушения дома в Ижевске

        Спасатели обнаружили тело шестой жертвы обрушения дома в Ижевске

        6:15   10 Ноября 2017
        3024