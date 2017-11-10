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Путин обсудит ситуацию в Сирии на встрече с Эрдоганом в Сочи
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    Путин обсудит ситуацию в Сирии на встрече с Эрдоганом в Сочи

    15:04  10 Ноября 2017  /обновлено: 15:23  10 Ноября 2017
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    Путин обсудит ситуацию в Сирии с Эрдоганом

    Москва, 10 ноября. Президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган обсудят ситуацию в Сирии и борьбу с терроризмом на встрече в Сочи, которая состоится 13 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

    Эрдоган приедет в Сочи с рабочим визитом по приглашению российского лидера.

    «Планируется обмен мнениями по региональным и международным проблемам, в том числе совместной борьбе с терроризмом, ситуации в сирийском урегулировании», — сообщили в Кремле.

    Также стороны обсудят широкий круг вопросов, касающихся двухстороннего сотрудничества, в том числе укрепления торгово-экономических связей и взаимодействия в энергетике.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #путин #сирия #эрдоган
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