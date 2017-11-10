Путин обсудит ситуацию в Сирии на встрече с Эрдоганом в Сочи

Москва, 10 ноября. Президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган обсудят ситуацию в Сирии и борьбу с терроризмом на встрече в Сочи, которая состоится 13 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Эрдоган приедет в Сочи с рабочим визитом по приглашению российского лидера.

«Планируется обмен мнениями по региональным и международным проблемам, в том числе совместной борьбе с терроризмом, ситуации в сирийском урегулировании», — сообщили в Кремле.

Также стороны обсудят широкий круг вопросов, касающихся двухстороннего сотрудничества, в том числе укрепления торгово-экономических связей и взаимодействия в энергетике.