Лоза заявил, что Задорнов лечил людей смехом

Москва, 10 ноября. Скончавшийся сатирик Михаил Задорнов лечил смехом людей. Он мог бы еще многое сделать, заявил музыкант Юрий Лоза.

Лоза прокомментировал новость о смерти Задорнова на 70-м году жизни. Исполнитель отметил, что сатирик говорил правильные вещи, а также лечил смехом людей.

«Жалко, очень жалко. Ушел рано, а мог еще многое сделать, — цитирует музыканта Ura.Ru. — Он был неповторимый».

Лоза добавил, что артист всегда пытался сделать этот мир лучше.

«Страна потеряла очень хорошего человека», — заключил музыкант.

Ранее стало известно о смерти Задорнова. На протяжении последних лет сатирик боролся с раком.

Известная ведущая Регина Дубовицкая отметила, что надеялась до последнего, что все обойдется, и артист победит страшный недуг. Она подчеркнула, что он был талантлив во всем. Кроме того, по ее словам, на него можно было всегда положиться.