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Новости Сирии
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Общество
Лоза заявил, что Задорнов лечил людей смехом
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    Лоза заявил, что Задорнов лечил людей смехом

    12:47  10 Ноября 2017
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    Лоза заявил, что Задорнов лечил людей смехом

    Москва, 10 ноября. Скончавшийся сатирик Михаил Задорнов лечил смехом людей. Он мог бы еще многое сделать, заявил музыкант Юрий Лоза.

    Лоза прокомментировал новость о смерти Задорнова на 70-м году жизни. Исполнитель отметил, что сатирик говорил правильные вещи, а также лечил смехом людей.

    «Жалко, очень жалко. Ушел рано, а мог еще многое сделать, — цитирует музыканта Ura.Ru. — Он был неповторимый».

    Лоза добавил, что артист всегда пытался сделать этот мир лучше.

    «Страна потеряла очень хорошего человека», — заключил музыкант.

    Лоза заявил, что Задорнов лечил людей смехом

    Ранее стало известно о смерти Задорнова. На протяжении последних лет сатирик боролся с раком.

    Известная ведущая Регина Дубовицкая отметила, что надеялась до последнего, что все обойдется, и артист победит страшный недуг. Она подчеркнула, что он был талантлив во всем. Кроме того, по ее словам, на него можно было всегда положиться.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #рак #задорнов #лоза #смерть
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