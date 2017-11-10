Президент Польши назвал сигналы, поступающие с Украины, неприемлемыми

Варшава, 10 ноября. Президент Польши Анджей Дуда прокомментировал антипольские сигналы, поступающие от Украины, назвав их совершенно неприемлемыми.

«C украинской стороны поступают нехорошие сигналы, которые для меня неприемлемы. Я не соглашусь с тем, чтобы люди, которые занимают руководящие должности на Украине, проповедовали взгляды, которые де-факто являются антипольскими», — приводит польское издание Dziennik комментарий Дуды.

Польский лидер также рассказал о том, что собирается побывать с визитом в Харькове, чтобы там посетить могилы поляков.

Напомним, ранее Анджей Дуда порекомендовал президенту Украины Петру Порошенко не назначать людей, настроенных националистически и проповедующих антипольские взгляды, на важные политические должности на Украине.