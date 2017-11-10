Винокур о смерти Задорнова: Я пока не узнал от близких Миши, что случилось и случилось ли

Российский юморист, певец и телеведущий Владимир Винокур отказывается комментировать смерть своего друга и коллеги Михаила Задорнова, пока не получит подтверждения от семьи сатирика. В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей Винокур подчеркнул, что некоторое время назад уже «хоронили» оперного певца Михаила Хворостовского, который оказался жив и здоров.

«Я пока не имею никаких сведений и не могу это комментировать, — сказал Владимир Винокур в беседе с корреспондентом ФАН. — Две недели назад то же самое писали о Хворостовском. Обзвонили всех, уже объявили в СМИ, по телевидению, по радио, чуть ли не хоронили. А он живой, слава богу. Я пока не узнал от близких Миши, что случилось и случилось ли. Звонят только работники средств массовой информации. У меня нет сведений. Я не могу сказать что-то, не зная правды на 150%».

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация, что на 70-м году жизни скончался российский писатель-сатирик Михаил Задорнов, страдавший онкологическим заболеванием.