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Винокур о смерти Задорнова: Я пока не узнал от близких Миши, что случилось и случилось ли
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    Винокур о смерти Задорнова: Я пока не узнал от близких Миши, что случилось и случилось ли

    13:34  10 Ноября 2017
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    Винокур о смерти Задорнова: Я пока не узнал от близких Миши, что случилось и случилось ли

    Российский юморист, певец и телеведущий Владимир Винокур отказывается комментировать смерть своего друга и коллеги Михаила Задорнова, пока не получит подтверждения от семьи сатирика. В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей Винокур подчеркнул, что некоторое время назад уже «хоронили» оперного певца Михаила Хворостовского, который оказался жив и здоров.

    «Я пока не имею никаких сведений и не могу это комментировать, — сказал Владимир Винокур в беседе с  корреспондентом ФАН. — Две недели назад то же самое писали о Хворостовском. Обзвонили всех, уже объявили в СМИ, по телевидению, по радио, чуть ли не хоронили. А он живой, слава богу. Я пока не узнал от близких Миши, что случилось и случилось ли. Звонят только работники средств массовой информации. У меня нет сведений. Я не могу сказать что-то, не зная правды на 150%».

    Напомним, что ранее в СМИ появилась информация, что на 70-м году жизни скончался российский писатель-сатирик Михаил Задорнов, страдавший онкологическим заболеванием.

    Автор: Алиса Яковлева
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    #хворостовский #задорнов #винокур
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