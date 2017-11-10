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Клара Новикова о Задорнове: Ушла часть моей жизни
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    Клара Новикова о Задорнове: Ушла часть моей жизни

    12:36  10 Ноября 2017
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    Клара Новикова о Задорнове: Ушла часть моей жизни

    Москва, 10 ноября. Народная артистка России Клара Новикова прокомментировала трагическую кончину Михаила Задорнова.

    «Это для всех печальная новость. Но для вас, телеканала, где Мишу можно было чаще всего увидеть и услышать, тем более», — заявила она в интервью телеканалу РЕН ТВ.

    Новикова рассказала, что была знакома с Задорновым еще со студенчества, когда тот работал руководителем студенческого театра МАИ. Телеведущая отметила, что «у него совершенно особый взгляд на жизнь».

    Новикова также призналась, что до сих пор не может поверить в болезнь Задорнова, который всегда «был таким спортивным». Она подчеркнула, что с Задорновым ее связывали не только рабочие, но и крепкие дружеские отношения, почти родственные связи.

    «Ушла часть моей жизни», — кратко добавила она.

    Напомним, что утром 10 ноября ушел из жизни российский сатирик Михаил Задорнов. Ему было 69 лет.

    Автор: Дима Оленин
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    #задорнов #новикова
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