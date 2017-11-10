Соловьев о кончине Задорнова: Он был настоящим исследователем слова и природы смешного

Известный российский ведущий и журналист Владимир Соловьев выразил глубокое сожаление в связи с кончиной сатирика Михаила Задорнова.

«При личном общении Михаил Николаевич был человеком очень обаятельным, очень неравнодушным, он находился в постоянном творческом поиске. Он был не только бесконечно остроумным человеком, что и так все знают, он был настоящим исследователем слова и природы смешного. Он был блестящим сатириком, замечательным мыслителем, хотя и очень парадоксальным — иногда его неожиданные мысли вызывали очень бурную реакцию в научном сообществе и никого не оставляли равнодушным», — рассказал в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей Владимир Соловьев.

По словам ведущего, он запомнил Задорнова не только как человека, выступления которого собирали стадионы и приковывали внимание многомиллионной аудитории, но и как бесконечно доброго, трогательного и удивительно мягкого собеседника.

«Я нечасто встречался с Михаилом Николаевичем, но каждая встреча была не только запоминающейся, но и была наполнена удивительным светом его доброты. Мне лично будет очень не хватать этих нечастых, но ярких встреч», — признался Соловьев.

Михаил Задорнов ушел из жизни в возрасте 69 лет после продолжительной борьбы с онкологией.