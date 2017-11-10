Ширвиндт о смерти Задорнова: Когда уходят индивидуальности, это всегда потеря

Москва, 10 ноября. Актер, режиссер и сценарист, руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт выразил соболезнования в связи со смертью известного российского сатирика Михаила Задорнова.

Михаил Задорнов скончался на 70 году жизни, он продолжительное время страдал от онкологического заболевания.

«Когда уходят индивидуальности, это всегда потеря. Миша был человеком совершенно отдельным — ярким и особенно самобытным», — сказал Александр Ширвиндт, его слова приводит RT

Ранее депутат Госдумы, певец Иосиф Кобзон подтвердил информацию о смерти Задорнова, назвав уход из жизни писателя трагичным событием. Российский парламентарий добавил, что опухоль Задорнова была неизлечима. Друзья и коллеги по цеху — Регина Дубовицкая, Клара Новикова, Семен Альтов выразили соболезнования близким скончавшегося сатирика.