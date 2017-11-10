Путин прибыл на встречу лидеров АТЭС с членами делового совета в Дананге

Дананг, 10 ноября. Президент России Владимир Путин приехал на встречу лидеров экономик саммита АТЭС с членами делового консультативного совета.

Встреча проходит в конгресс-центре гостиницы «Фурама» в Дананге, сообщает РИА Новости.

Напомним, во вьетнамский Дананг Владимир Путин прибыл в пятницу для участия в саммите АТЭС 10 и 11 ноября. Российский лидер уже провел переговоры с филиппинским президентом Родриго Дутерте, который в разговоре с Путиным восхитился точностью российского оружия.

Точное время встречи Владимира Путина и Дональда Трампа пока остается неизвестным.