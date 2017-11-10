Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Шойгу рассказал, как борются с атаками смертников в Сирии
Политика
Путин прибыл на встречу лидеров АТЭС с членами делового совета в Дананге
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин прибыл на встречу лидеров АТЭС с членами делового совета в Дананге

    12:31  10 Ноября 2017
    116

    Путин прибыл на встречу лидеров АТЭС с членами делового совета в Дананге

    Дананг, 10 ноября. Президент России Владимир Путин приехал на встречу лидеров экономик саммита АТЭС с членами делового консультативного совета.

    Встреча проходит в конгресс-центре гостиницы «Фурама» в Дананге, сообщает РИА Новости.

    Напомним, во вьетнамский Дананг Владимир Путин прибыл в пятницу для участия в саммите АТЭС 10 и 11 ноября. Российский лидер уже провел переговоры с филиппинским президентом Родриго Дутерте, который в разговоре с Путиным восхитился точностью российского оружия.

    Точное время встречи Владимира Путина и Дональда Трампа пока остается неизвестным.

    Автор: Татьяна Барашкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #атэс #дананг
    Читайте самые последние новости в нашей группе в ОК
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Продюсер Максим Забелин подтвердил смерть Михаила Задорнова

        Продюсер Максим Забелин подтвердил смерть Михаила Задорнова

        10:51   10 Ноября 2017
        5058
        ФАН публикует список жертв обрушения дома в Ижевске

        ФАН публикует список жертв обрушения дома в Ижевске

        9:32   10 Ноября 2017
        26168
        Конгресс США выпустил резолюцию к 85-летию так называемого «голодомора» на Украине

        Конгресс США выпустил резолюцию к 85-летию так называемого «голодомора» на Украине

        8:00   10 Ноября 2017
        1441
        Спасатели обнаружили тело шестой жертвы обрушения дома в Ижевске

        Спасатели обнаружили тело шестой жертвы обрушения дома в Ижевске

        6:15   10 Ноября 2017
        3024