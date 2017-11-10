Милонов о Задорнове: Он беспристрастно подходил к недостаткам и достоинствам России

На 70-м году жизни от онкологического заболевания скончался Михаил Задорнов. Федеральное агентство новостей попросило Виталия Милонова, депутата Госдумы РФ и общественного деятеля, прокомментировать трагическую смерть известного артиста.

«Очень яркий был человек, конечно же. В нем, в отличие от многих других мастеров иронического и сатирического жанра, сочетались все правильные компоненты, долгое время не хватало лишь одного — некоего чувства духовного, гармоничного мира, но он обрел его перед смертью», — заявил Милонов.

Действительно, незадолго до смерти Михаил Задорнов принял христианство. По сообщению протоиерея Андрея Новикова, два месяца назад Задорнов принял покаяние в Казанском соборе Москвы и последний, тяжелый период своей жизни провел православным.

«Безусловно, Задорнов был и патриотом, и талантливым человеком. А ведь обычно как у нас считается: если ты талантливый писатель, то неминуемо должен оскорблять свою Родину, говорить гадости про нее. Чего там, многие не научились еще писать, а гадости про Россию уже говорят. Нам действительно будет не хватать этого очень талантливого, остросатирического русского патриота Михаила Задорнова. Он абсолютно беспристрастно подходил ко всем недостаткам и достоинствам России. Какие наши недостатки он критиковал, но оставался при этом любящим сыном своего Отечества», — подводит итог Виталий Милонов.

Михаил Задорнов родился в 1948 году в латвийском городе Юрмала. В 1974 году он окончил Московский авиационный институт по специальности инженер-механик. Слава сатирика пришла к артисту еще в Советском Союзе. В российские годы он был известен не только как юморист, но также еще как актер, писатель и автор псевдонаучных теорий.

Осенью 2016 года Задорнов признался, что у него серьезные проблемы со здоровьем, но дальше на эту тему комментировать отказался, сославшись на то, что состояние больного — это его личное дело. По сообщениям прессы, в начале 2016 года у него диагностировали опухоль головного мозга. 22 октября Задорнов был госпитализирован в Москве прямо со сцены после того, как его состояние резко ухудшилось.