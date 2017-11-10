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Новости Сирии
Шойгу рассказал, как борются с атаками смертников в Сирии
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Последний оплот террористов в Сирии взят при поддержке ВКС РФ — Шойгу
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    Последний оплот террористов в Сирии взят при поддержке ВКС РФ — Шойгу

    12:18  10 Ноября 2017  /обновлено: 12:48  10 Ноября 2017
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    Последний оплот террористов в Сирии взят при поддержке ВКС РФ — Шойгу

    Москва, 10 ноября. Последний оплот террористов ИГ1 в Сирии — город Абу-Кемаль — взят сирийской армией при поддержке ВКС РФ. Об этом сообщил глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

    По его словам, в настоящее время в Сирии ведется работа по разминированию Дейр-эз-Зора и Меядина. В пятницу военные приступили к разминированию и зачистке Аль-Букемаля, в котором была сосредоточена значительная часть боевиков.

    «Часть из них (боевиков) уничтожена, часть из них переправилась через Евфрат и движется в северном направлении. Надеюсь, там их встретят достойно», — заявил Шойгу на военной коллегии России и Белоруссии.

    Министр поздравил командующего российской группировкой в Сирии генерала-полковника Сергея Суровикина с успешным завершением четырехдневной операции и передал поздравления сирийским коллегам.

    «ВКС показали все свое мастерство, ну и самое главное, в сложных погодных условиях выполнили все задачи, которые перед ними были поставлены», — отметил Шойгу.

    Напомним, бомбардировщики дальней авиации Ту-22М3 ВКС РФ в течение нескольких дней уничтожали инфраструктурные объекты террористов «Исламского государства»1 (ИГ, ИГИЛ1; запрещено в РФ) в районе Абу-Кемаля. ВКС РФ уничтожили склады боевиков с вооружением и боеприпасами, а также укрепрайоны и командные пункты. Пуски ракет «Калибр» по позициям террористов из акватории Средиземного моря выполняли подлодки «Великий Новгород» и «Колпино».

    Последний оплот террористов в Сирии взят при поддержке ВКС РФ — Шойгу

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #сирия #шойгу #абу-кемаль
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