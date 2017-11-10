Клинцевич: Америке нужна война, чтобы удержать на плаву доллар и сохранить оборонку

Военно-воздушным силам Соединенных Штатов Америки недостает около двух тысяч пилотов. Об этом сообщает издание Air Force Magazine со ссылкой на министра ВВС США Хизер Уилсон.

Раньше недостатка пилотов у них не было, а сегодня Соединенные Штаты Америки запланировали пять серьезных конфликтов в разных частях земного шара и им нужны все военные ресурсы, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

По данным командующего военно-воздушными силами США, в настоящее время ведомству не хватает 1926 пилотов, что составляет около 10% от необходимой численности в 20 тысяч человек. При этом годом ранее нехватка составляла полторы тысячи пилотов.

«Наш размер слишком мал для всех миссий. Мы выматываем наших людей», — подчеркнула Уилсон.

В свою очередь начальник штаба ВВС генерал Дэвид Голдфейн сообщил, что первоначальные меры по устранению дефицита пилотов были скорее «оборонительными, чем наступательными» и были направлены на сохранение численности, а не на привлечение новых кадров.

«Нужно понимать, что когда у них не было активных боевых действий, недостачи пилотов также не было. Но сегодня, они запланировали как минимум 5 серьезных конфликтов в разных частях земного шара, в которых будут участвовать американские военные, продвигая «крылатую демократию». Америке нужна война для того, чтобы удержать на плаву доллар и сохранить собственную оборонку. В настоящее время у Вашингтона есть возможность манипулировать целыми государствами исходя из того экономического и политического влияния, которым он обладает», — поясняет ситуацию Клинцевич.

Собеседник ФАН уверен, что главная проблема для США в настоящее время заключается в том, что «однополярный мир рухнул и Штаты не могут смириться с тем, что к нему на смену приходит многополярный мир», в котором набирают силу не только Китайская Народная Республика и Российская Федерация, но и ряд других государств.

«Поэтому для них единственное спасение — это война, причем война не на своей территории. Они воевали всегда чужими руками и дальше собираются это делать. Поэтому им нужны не только военные пилоты, но также рядовые бойцы, причем это должны быть подготовленные специалисты. И они будут их готовить, не волнуйтесь, если понадобится, то они в течение года поправят эту ситуацию, в том числе за счет набора пилотов-профессионалов из других стран», — продолжает российский сенатор.

При этом член Совета Федерации отметил, что подготовка будет осуществлять за счет «довольно неплохой авиационной школы» и огромного количества летных часов на каждого военного летчика.