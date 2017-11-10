Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Шойгу рассказал, как борются с атаками смертников в Сирии
Весь мир
Клинцевич: Америке нужна война, чтобы удержать на плаву доллар и сохранить оборонку
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Клинцевич: Америке нужна война, чтобы удержать на плаву доллар и сохранить оборонку

    12:42  10 Ноября 2017
    36

    Сенатор Франц Клинцевич

    Военно-воздушным силам Соединенных Штатов Америки недостает около двух тысяч пилотов. Об этом сообщает издание Air Force Magazine со ссылкой на министра ВВС США Хизер Уилсон.

    Раньше недостатка пилотов у них не было, а сегодня Соединенные Штаты Америки запланировали пять серьезных конфликтов в разных частях земного шара и им нужны все военные ресурсы, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

    По данным командующего военно-воздушными силами США, в настоящее время ведомству не хватает 1926 пилотов, что составляет около 10% от необходимой численности в 20 тысяч человек. При этом годом ранее нехватка составляла полторы тысячи пилотов.

    «Наш размер слишком мал для всех миссий. Мы выматываем наших людей», — подчеркнула Уилсон.

    В свою очередь начальник штаба ВВС генерал Дэвид Голдфейн сообщил, что первоначальные меры по устранению дефицита пилотов были скорее «оборонительными, чем наступательными» и были направлены на сохранение численности, а не на привлечение новых кадров.

    США не хватает около 2000 военных пилотов

    «Нужно понимать, что когда у них не было активных боевых действий, недостачи пилотов также не было. Но сегодня, они запланировали как минимум 5 серьезных конфликтов в разных частях земного шара, в которых будут участвовать американские военные, продвигая «крылатую демократию». Америке нужна война для того, чтобы удержать на плаву доллар и сохранить собственную оборонку. В настоящее время у Вашингтона есть возможность манипулировать целыми государствами исходя из того экономического и политического влияния, которым он обладает», — поясняет ситуацию Клинцевич.

    Собеседник ФАН уверен, что главная проблема для США в настоящее время заключается в том, что «однополярный мир рухнул и Штаты не могут смириться с тем, что к нему на смену приходит многополярный мир», в котором набирают силу не только Китайская Народная Республика и Российская Федерация, но и ряд других государств.

    «Поэтому для них единственное спасение — это война, причем война не на своей территории. Они воевали всегда чужими руками и дальше собираются это делать. Поэтому им нужны не только военные пилоты, но также рядовые бойцы, причем это должны быть подготовленные специалисты. И они будут их готовить, не волнуйтесь, если понадобится, то они в течение года поправят эту ситуацию, в том числе за счет набора пилотов-профессионалов из других стран», — продолжает российский сенатор.

    Совместный полет ВВС США и НАТО

    При этом член Совета Федерации отметил, что подготовка будет осуществлять за счет «довольно неплохой авиационной школы» и огромного количества летных часов на каждого военного летчика.

    «Да, у них действительно неплохая авиационная школа, но там есть два момента: американские пилоты летают намного больше наших, хотя в последние пять лет российские пилоты догнали их в этом отношении, и за счет морально-психологических качеств. Дело в том, что американские летчики довольно капризные и в некоторых моментах для них жизнь становится важнее поставленной задачи. Ну а если говорить про уровень подготовки, то тут следовало бы вспомнить Корейскую войну 50-х годов, когда советские летчики сбили 1001 американский самолет и потеряли при этом 16 или 17 самолетов. Представляете соотношение? Вот и ответ на вопрос — чьи летчики лучше», — заключил Клинцевич.

    Автор: Сергей Гагарин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #сша #клинцевич #америка #вашингтон #ввс сша #пилоты #армия сша #летчики #недостача
    Читайте самые последние новости в нашей группе в ОК
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Продюсер Максим Забелин подтвердил смерть Михаила Задорнова

        Продюсер Максим Забелин подтвердил смерть Михаила Задорнова

        10:51   10 Ноября 2017
        5058
        ФАН публикует список жертв обрушения дома в Ижевске

        ФАН публикует список жертв обрушения дома в Ижевске

        9:32   10 Ноября 2017
        26168
        Конгресс США выпустил резолюцию к 85-летию так называемого «голодомора» на Украине

        Конгресс США выпустил резолюцию к 85-летию так называемого «голодомора» на Украине

        8:00   10 Ноября 2017
        1441
        Спасатели обнаружили тело шестой жертвы обрушения дома в Ижевске

        Спасатели обнаружили тело шестой жертвы обрушения дома в Ижевске

        6:15   10 Ноября 2017
        3024