Коллекторы устроили «возгорание» в детсаду в Москве: 70 детей эвакуированы

Москва, 10 ноября. Семьдесят детей экстренно эвакуировали из детского сада на северо-востоке Москвы после сообщения о задымлении.

По данным источника ФАН, прибывшие сотрудники МЧС не обнаружили очага возгорания. Оказалось, что о ЧП в на номер «112» сообщили коллекторы, они уже не в первый раз мешают работе детсада из-за воспитательницы, которая не возвращает кредит.

В настоящее время администрация детсада обратилась в полицию.