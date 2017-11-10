Сирия и Израиль в борьбе за Голаны: члены ЮНЕСКО отдали район Тель-Авиву, дабы подыграть США

Если обратить более пристальное внимание на карту проектов ЮНЕСКО, то можно заметить, что Голанские высоты, которые считаются спорной территорией, полностью относятся к Израилю. При этом важно отметить, что данный горный район еще в прошлом веке был признан представителями Организации Объединенных Наций частью территории Сирии, незаконно аннексированной израильскими войсками в 1967-м году в ходе Шестидневной войны.

Голанские высоты до сих пор являются, вероятно, самым главным камнем преткновения во взаимоотношениях между Дамаском и Тель-Авивом. Однако почему международная организация, специализирующаяся на вопросах культуры, науки и образования, однозначно отнесла этот район к территории Израиля. В этом разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

Доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Александр Перенджиев считает, что данный шаг представителей ЮНЕСКО в сторону Тель-Авива является своего рода призывом для Израиля и, прежде всего, для Соединенных Штатов вернуться в ЮНЕСКО. Об этом он заявил в интервью корреспонденту ФАН. Напомним, ранее официальный Вашингтон заявил, что намерен покинуть данную организацию, назвав ее «антиизраильской» из-за принятия в ее состав Палестины. Тель-Авив, в свою очередь, назвав поступок США «смелым и высокоморальным», вслед за своим стратегическим союзником также заявил о решении уйти из ЮНЕСКО.

«Представители этой организации хотели подсластить жизнь Израилю. Они видимо решили, что сирийцы переживут этот момент, поскольку у них сейчас другие проблемы и дела, им не до карт. А вот Тель-Авив на это обратит внимание, и ему это, безусловно, понравится. Это нужно им для того, что удержать Соединенные Штаты и Израиль в составе ЮНЕСКО. Эта организация хотела своим поступком опровергнуть обвинения в «антиизраильской» направленности и тем самым сохранить поддержку со стороны Вашингтона».

Представители ЮНЕСКО, конечно, знали, на что можно надавить: Тель-Авив давно рассчитывает полностью и на официальном уровне контролировать Голаны, а США только рады им помочь в этом, поскольку данное обстоятельство удобно встраивается в их план по разделу Сирии. Если ситуация с картами ЮНЕСКО лишь косвенно указывает на этот факт, то можно привести и другие, более явные доказательства в подтверждение данной точки зрения, убежден собеседник ФАН. Достаточно вспомнить, что израильские силы около 70 раз только за время сирийского кризиса наносили удары по территории САР, причем не всегда на то была хоть сколько-нибудь значимая причина. Что это, если не провокация? По мнению эксперта, Израиль намеренно добивается как можно более мощного ответного удара со стороны Дамаска, дабы получить повод для ввода войск в Сирию.

«Складывается впечатление, будто бы Тель-Авив очень ждет, когда правительство САР само начнет войну с ним. Эскалация данного противостояния нужна израильской стороне для того, чтобы она могла направить свои подразделения в САР и взять под контроль ряд приграничных районов. Проект Запада по разделу Сирии по-прежнему актуален, и в рамках данного плана Израиль также хотел бы забрать себе какую-то часть соседней республики».

Вашингтон и другие члены западной коалиции, которые рассчитывают раздробить САР на зоны контроля, несомненно, только поощряют действия своего ключевого союзника на Ближнем Востоке, вероятно, обещая ему часть территорий Сирии.

«Я уверен, что Штаты регулярно подталкивают Израиль на то, чтобы постоянно поддерживать ситуацию нестабильности в арабской республике. Мол, они думают, что при поддержке ВКС РФ скоро добьют террористов «Исламского государства»1 (деятельность запрещена в РФ) и все, но нет — нужно бить по ним, не давать слишком высоко поднимать голову. И, действительно, теперь Тель-Авив развязал настоящую агрессию против официального Дамаска».

Представители ЮНЕСКО между тем пытаются играть на данном противоречии сторон, преследуя собственные интересы. Это говорит о том, подчеркивает Александр Перенджиев, что даже эта организация, специализирующая на вопросах науки и культуры, чересчур политизирована.

«На фоне таких серьезных конфликтов мы видим, что многие подобные международные организации находятся под сильным давлением и влиянием со стороны Запада и, прежде всего, США. ЮНЕСКО — это учреждение, которое, напротив, должно щепетильно относиться к таким вопросам, как географические карты, границы государств. Если территория спорная, то следует как-то по-особому отмечать это, а не безоговорочно принимать чью-то сторону. Эта организация, казалось бы, по своему роду деятельности должна меньше касаться проблем политики. Она должна демонстрировать свою культуру и образованность, но пока ЮНЕСКО, напротив, показывает свою политизированность».

1 Организация запрещена на территории РФ.