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Грушевский рассказал о последних творческих планах Задорнова
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    Грушевский рассказал о последних творческих планах Задорнова

    12:29  10 Ноября 2017
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    Грушевский рассказал о последних творческих планах Задорнова

    Москва, 10 ноября. Российский актер Михаил Грушевский рассказал, что драматург и пародист Михаил Задорнов планировал съемки геополитического комедийного фильма о России и Америке.

    «Михаил прислал мне сценарий, в котором предложил мне роль советника президента. Собственно, этот фильм и должен был называться «Советник президента», он должен был стать геополитической комедией», — рассказал Грушевский телеканалу «Звезда».

    Актер также сказал, что новость о кончине Задорнова «жуткая», а также что ждет официального сообщения о трагедии, потому что «не верит, что так случилось». 

    Напомним, ранее стало известно, что Михаил Задорнов ушел из жизни в возрасте 69 лет. Причиной смерти юмориста, драматурга и актера, члена Союза писателей России стало онкологическое заболевание.  

    Соболезнования в связи с кончиной юмориста выражают деятели культуры и искусства, политики и простые жители России.

     

    Автор: Федор Веснин
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    #задорнов #смерть #грушевский
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