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Лидер ИГ аль-Багдади находился в Абу-Кемале во время освобождения города — СМИ
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    Лидер ИГ аль-Багдади находился в Абу-Кемале во время освобождения города — СМИ

    12:11  10 Ноября 2017  /обновлено: 12:21  10 Ноября 2017
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    Лидер ИГ аль-Багдади находился в Абу-Кемале во время освобождения города — СМИ

    Абу-Кемаль, 10 ноября. Лидер террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакр аль-Багдади находился в сирийском городе Абу-Кемаль время его освобождения правительственными войсками, сообщили СМИ «Хизболлы».

    По данным журналистов «Хизболлы», во время освобождения правительственными войсками САР и их союзниками захваченного боевиками запрещенного в России «Исламского государства»1 (арабское название — ДАИШ) города Абу-Кемаля там находился лидер террористов. 

    Напомним, на протяжении последних четырех дней ВКС РФ помогали правительственным войскам в освобождении Абу-Кемаля — последнего оплота террористов ИГ1 на территории Сирии. Ту-22М3 уничтожали инфраструктурные объекты экстремистов — склады с вооружением и боеприпасами, укрепрайоны, командные пункты и другие объекты.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #сми #аль-багдади #абу-кемаль
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