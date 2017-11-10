Лидер ИГ аль-Багдади находился в Абу-Кемале во время освобождения города — СМИ

Абу-Кемаль, 10 ноября. Лидер террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакр аль-Багдади находился в сирийском городе Абу-Кемаль время его освобождения правительственными войсками, сообщили СМИ «Хизболлы».

По данным журналистов «Хизболлы», во время освобождения правительственными войсками САР и их союзниками захваченного боевиками запрещенного в России «Исламского государства»1 (арабское название — ДАИШ) города Абу-Кемаля там находился лидер террористов.

Напомним, на протяжении последних четырех дней ВКС РФ помогали правительственным войскам в освобождении Абу-Кемаля — последнего оплота террористов ИГ1 на территории Сирии. Ту-22М3 уничтожали инфраструктурные объекты экстремистов — склады с вооружением и боеприпасами, укрепрайоны, командные пункты и другие объекты.

1 Организация запрещена на территории РФ.