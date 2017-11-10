Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Шойгу рассказал, как борются с атаками смертников в Сирии
Политика
Дутерте на встрече с Путиным восхитился российским оружием
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Дутерте на встрече с Путиным восхитился российским оружием

    12:18  10 Ноября 2017
    276

    Дутерте на встрече с Путиным восхитился российским оружием

    Манила, 10 ноября. Филиппинский лидер Родриго Дутерте заявил, что восхищен российским оружием. Он выразил благодарность за помощь президенту России Владимиру Путину. 

    Президент Филиппин Родриго Дутерте встретился с российским коллегой Владимиром Путиным. В ходе общения он поблагодарил Россию за предоставление вооружения и военного транспорта, необходимого Маниле. По словам Дутерте, у российского оружия много преимуществ. 

    «Это — высокоточное оружие. Нам пришлось вести новый тип войны, мы должны были бороться со снайперами, потому что они были основной угрозой для наших войск, и, как и в Сирии, эти люди прячутся за стенами, в укрытиях, и мы вели боевые действия, отбивая дом за домом», — сказал филиппинский лидер.

    Дутерте отметил, что Филиппины предпочли сотрудничество с Россией по линии вооружения, а сделка с Вашингтоном не состоялась. Напомним, что ранее филиппинские силовики завершили операцию по зачистке города Марави от террористической группировки, присягнувшей на верность ИГИЛ1 («Исламское государство»1 запрещена в России). Кампания против террористов велась в течение пяти месяцев.

    Владимир Путин. Биография.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #россия #дутерте #филиппины #оружие
    Читайте самые последние новости в нашей группе в ОК
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Продюсер Максим Забелин подтвердил смерть Михаила Задорнова

        Продюсер Максим Забелин подтвердил смерть Михаила Задорнова

        10:51   10 Ноября 2017
        5261
        ФАН публикует список жертв обрушения дома в Ижевске

        ФАН публикует список жертв обрушения дома в Ижевске

        9:32   10 Ноября 2017
        26613
        Конгресс США выпустил резолюцию к 85-летию так называемого «голодомора» на Украине

        Конгресс США выпустил резолюцию к 85-летию так называемого «голодомора» на Украине

        8:00   10 Ноября 2017
        1480
        Спасатели обнаружили тело шестой жертвы обрушения дома в Ижевске

        Спасатели обнаружили тело шестой жертвы обрушения дома в Ижевске

        6:15   10 Ноября 2017
        3048