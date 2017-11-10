Дутерте на встрече с Путиным восхитился российским оружием

Манила, 10 ноября. Филиппинский лидер Родриго Дутерте заявил, что восхищен российским оружием. Он выразил благодарность за помощь президенту России Владимиру Путину.

Президент Филиппин Родриго Дутерте встретился с российским коллегой Владимиром Путиным. В ходе общения он поблагодарил Россию за предоставление вооружения и военного транспорта, необходимого Маниле. По словам Дутерте, у российского оружия много преимуществ.

«Это — высокоточное оружие. Нам пришлось вести новый тип войны, мы должны были бороться со снайперами, потому что они были основной угрозой для наших войск, и, как и в Сирии, эти люди прячутся за стенами, в укрытиях, и мы вели боевые действия, отбивая дом за домом», — сказал филиппинский лидер.

Дутерте отметил, что Филиппины предпочли сотрудничество с Россией по линии вооружения, а сделка с Вашингтоном не состоялась. Напомним, что ранее филиппинские силовики завершили операцию по зачистке города Марави от террористической группировки, присягнувшей на верность ИГИЛ1 («Исламское государство»1 запрещена в России). Кампания против террористов велась в течение пяти месяцев.

Владимир Путин. Биография.

1 Организация запрещена на территории РФ.