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Новости Сирии
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#Соцсети
Лучший стендапер детства: россияне отказываются верить в смерть Михаила Задорнова
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    Лучший стендапер детства: россияне отказываются верить в смерть Михаила Задорнова

    12:57  10 Ноября 2017
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    Лучший стендапер детства: россияне отказываются верить в смерть Михаила Задорнова

    Москва, 10 ноября. В соцсетях обсуждают смерть знаменитого российского сатирика Михаила Задорнова. В частности, его уже признали лучшим стендапером детства многие соотечественники.

    «Сегодня умер Михаил Задорнов — лучший стендапер твоего детства…» — пишет Твиттер Лепры.

    Трагическая новость о смерти писателя и сатирика Михаила Задорнова поразила россиян. Сообщение об этом появилось в СМИ утром в пятницу. Позже близкий друг юмориста, продюсер Михаил Забелин подтвердил новость о кончине артиста. 

    Ему было 69 лет. Последнее время он боролся с онкологическим заболеванием. Известно, что у Задорнова диагностировали неоперабельную опухоль головного мозга.

    В соцсетях фанаты сатирика отказываются верить в случившееся. «Быть не может. Это, наверное, очередная журналистская выдумка», — написал один из пользователей. В ответ другой подписчик призвал дождаться официальной версии насчет кончины Задорнова и «не верить «этим желтым СМИ». Другой комментатор также выражал уверенность, что это просто «бредятина в СМИ».

    Россияне отказываются верить в смерть Михаила Задорнова

    Россияне отказываются верить в смерть Михаила Задорнова

    Россияне отказываются верить в смерть Михаила Задорнова

    К несчастью, сообщение о смерти артиста подтвердилось. В Twitter появились многочисленные соболезнования родным и близким Задорнова. 

     

    Автор: Ярослава Замысловатова
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    #россияне #задорнов #смерть #соцсети #соболезнования #скорбь
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