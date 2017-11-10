Лучший стендапер детства: россияне отказываются верить в смерть Михаила Задорнова

Москва, 10 ноября. В соцсетях обсуждают смерть знаменитого российского сатирика Михаила Задорнова. В частности, его уже признали лучшим стендапером детства многие соотечественники.

«Сегодня умер Михаил Задорнов — лучший стендапер твоего детства…» — пишет Твиттер Лепры.

Трагическая новость о смерти писателя и сатирика Михаила Задорнова поразила россиян. Сообщение об этом появилось в СМИ утром в пятницу. Позже близкий друг юмориста, продюсер Михаил Забелин подтвердил новость о кончине артиста.

Ему было 69 лет. Последнее время он боролся с онкологическим заболеванием. Известно, что у Задорнова диагностировали неоперабельную опухоль головного мозга.

В соцсетях фанаты сатирика отказываются верить в случившееся. «Быть не может. Это, наверное, очередная журналистская выдумка», — написал один из пользователей. В ответ другой подписчик призвал дождаться официальной версии насчет кончины Задорнова и «не верить «этим желтым СМИ». Другой комментатор также выражал уверенность, что это просто «бредятина в СМИ».

К несчастью, сообщение о смерти артиста подтвердилось. В Twitter появились многочисленные соболезнования родным и близким Задорнова.

Безумно жаль. Земля пухом. — Жанна Русакова (@GhomeGh) November 10, 2017

Господи, как жалко! Великий человек,любимый сатирик.Светлая память.. — Natalia Sokolova (@NataliaSokl) November 10, 2017