Пушков о «реальных проблемах» Украины с ЕС: Киев получил статус обвиняемого

Москва, 10 ноября. Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление министра иностранных дел Польши о «реальных проблемах», которые ждут Украину в отношениях с ЕС.

Глава МИД Польши: у Украины могут быть "реальные проблемы"с ЕС, ей нужен адвокат. Адвоката дают обвиняемому. Таков нынешний статус Украины. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) November 10, 2017

«Глава МИД Польши: у Украины могут быть «реальные проблемы» с ЕС, ей нужен адвокат. Адвоката дают обвиняемому. Таков нынешний статус Украины», — опубликовал сенатор на своей странице в Twitter.

Ранее глава польского МИД Витольд Ващиковский заявил, что Варшава никогда не поставит знак равенства между Украинской повстанческой армией (УПА1 — запрещена в Росссии) и Армией Крайовой (АК).

Ващиковский подчеркнул, что АК никогда не занимались «уничтожением населения на территориях, ведущих войну с оккупантом». УПА, по словам министра, делала подобные вещи, и это задокументировано.

Политик также добавил, что исторические проблемы очень серьезны, но решаемы. Сейчас Украине нужен свой «адвокат» в Европе. Венгрия и Румыния уже открыто действуют против украинских интересов, напомнил министр.

1 Организация запрещена на территории РФ.