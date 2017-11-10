Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Шойгу рассказал, как борются с атаками смертников в Сирии
Политика
Пушков о «реальных проблемах» Украины с ЕС: Киев получил статус обвиняемого
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Пушков о «реальных проблемах» Украины с ЕС: Киев получил статус обвиняемого

    12:28  10 Ноября 2017
    133

    Пушков о «реальных проблемах» Украины с ЕС: Киев получил статус обвиняемого

    Москва, 10 ноября. Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление министра иностранных дел Польши о «реальных проблемах», которые ждут Украину в отношениях с ЕС.

    «Глава МИД Польши: у Украины могут быть «реальные проблемы» с ЕС, ей нужен адвокат. Адвоката дают обвиняемому. Таков нынешний статус Украины», — опубликовал сенатор на своей странице в Twitter.

    Ранее глава польского МИД Витольд Ващиковский заявил, что Варшава никогда не поставит знак равенства между Украинской повстанческой армией (УПА1 — запрещена в Росссии) и Армией Крайовой (АК).

    Пушков о «реальных проблемах» Украины с ЕС: Киев получил статус обвиняемого

    Ващиковский подчеркнул, что АК никогда не занимались «уничтожением населения на территориях, ведущих войну с оккупантом». УПА, по словам министра, делала подобные вещи, и это задокументировано.

    Политик также добавил, что исторические проблемы очень серьезны, но решаемы. Сейчас Украине нужен свой «адвокат» в Европе. Венгрия и Румыния уже открыто действуют против украинских интересов, напомнил министр.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Дима Оленин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #польша #украина #пушков #упа
    Читайте самые последние новости в нашей группе в ОК
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Продюсер Максим Забелин подтвердил смерть Михаила Задорнова

        Продюсер Максим Забелин подтвердил смерть Михаила Задорнова

        10:51   10 Ноября 2017
        5058
        ФАН публикует список жертв обрушения дома в Ижевске

        ФАН публикует список жертв обрушения дома в Ижевске

        9:32   10 Ноября 2017
        26168
        Конгресс США выпустил резолюцию к 85-летию так называемого «голодомора» на Украине

        Конгресс США выпустил резолюцию к 85-летию так называемого «голодомора» на Украине

        8:00   10 Ноября 2017
        1441
        Спасатели обнаружили тело шестой жертвы обрушения дома в Ижевске

        Спасатели обнаружили тело шестой жертвы обрушения дома в Ижевске

        6:15   10 Ноября 2017
        3024