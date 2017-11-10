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Семен Альтов о Задорнове: Миша оказывал гипнотическое действие на зал
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    Семен Альтов о Задорнове: Миша оказывал гипнотическое действие на зал

    12:05  10 Ноября 2017
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    Семен Альтов в память о Михаиле Задорнове: Миша оказывал гипнотическое действие на зал

    Известный российский писатель-сатирик и сценарист Семен Альтов прокомментировал трагическую кончину драматурга и юмориста Михаила Задорнова. В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей он назвал манеру исполнения номеров артиста уникальной.

    «Последние двадцать лет сатирическое направление было представлено скорее выступающими людьми, нежели пишущими. Сатирические публикации в газетах постепенно сошли на нет, стало больше развито интерактивное общение со зрителем. Миша делал это на такой высокой энергетической планке, что оказывал буквально гипнотическое действие на зал. Таких выступлений, как у Задорнова, наверное, не было ни у кого. Он собирал стадионы, что, по-моему, тоже делал только он один. Если верить утверждению, что смеясь, человечество расстается со своими недостатками, то количество смеха, которым сопровождались выступления Задорнова, должно было искоренить человеческие недостатки», — сказал Альтов.

    По словам Альтова, Задорнов не был новатором, но манера исполнения юмористических номеров была уникальной; энергетике, которую он выплескивал в зал, не было равных.

    Напомним, Михаил Задорнов ушел из жизни в возрасте 69 лет. Причиной смерти стало онкологическое заболевание. 

    Автор: Михаил Блинов
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    #задорнов #общество #альтов
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