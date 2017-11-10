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Авиагруппа ВКС РФ «Русские Витязи» прибыла в Дубай
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    Авиагруппа ВКС РФ «Русские Витязи» прибыла в Дубай

    12:48  10 Ноября 2017
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    Авиагруппа ВКС РФ «Русские Витязи» прибыла в Дубай

    Дубай, 10 ноября. Экипажи пилотажной группы ВКС РФ «Русские Витязи» прибыли в ОАЭ для участия в международном авиасалоне.

    В российском военном ведомстве сообщают, что экипажи группы высшего пилотажа ВКС РФ «Русские Витязи» на новейших многоцелевых истребителях Су-30СМ совершили перелет в Объединенные Арабские Эмираты для участия в масштабном авиасалоне Dubai Airshow — 2017.

    Перелет с подмосковного аэродрома «Кубинка» проходил с двумя промежуточными посадками на оперативных аэродромах. Истребители следовали в строевом порядке за самолетом-лидером Ил-76, который доставил в Дубай сотрудников инженерно-авиационной службы, а также необходимую технику. В ходе авиасалона, который пройдет с 12 по 16 ноября, российские летчики продемонстрируют фигуры высшего пилотажа в составе звена, а также покажут возможности сверхманевренных истребителей Су-30СМ.

    Авиагруппа ВКС РФ «Русские Витязи» прибыла в Дубай

    Автор: Алексей Громов
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    #вкс рф #оаэ #су-30см #авиасалон #русские витязи
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