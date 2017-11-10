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Новости Сирии
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Дубовицкая о Задорнове: Он был талантливый во всем
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    Дубовицкая о Задорнове: Он был талантливый во всем

    12:34  10 Ноября 2017
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    Дубовицкая о Задорнове: Он был талантливый во всем

    Москва, 10 ноября. Известная ведущая Регина Дубовицкая прокомментировала смерть сатирика Михаила Задорнова.

    «Вы знаете, просто слов нет. Я думала, что все-таки обойдется, он так боролся,  — прокомментировала трагическую новость ведущая.  — Ну что сказать, он был очень талантливый. Во всем талантливый».

    Дубовицкая отметила, что на Задорнова можно было всегда положиться. Она призналась, что трудности в их отношениях были, однако он всегда ей помогал.

    Ведущая также отметила, что благодаря его вступлениям на сцене появился  «жанр имени Задорнова», передает РЕН ТВ.

    Дубовицкая о Задорнове: Он был талантливый во всем

    Ранее стало известно о смерти Задорнова на 70-м году жизни. Причиной смерти сатирика стала тяжелая болезнь — последние годы Задорнов боролся с раком, передает Ura.Ru. Сообщалось, что незадолго до смерти артист обратился в христианскую веру.

     

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #рак #задорнов #смерть #дубовицкая
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