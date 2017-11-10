Дубовицкая о Задорнове: Он был талантливый во всем

Москва, 10 ноября. Известная ведущая Регина Дубовицкая прокомментировала смерть сатирика Михаила Задорнова.

«Вы знаете, просто слов нет. Я думала, что все-таки обойдется, он так боролся, — прокомментировала трагическую новость ведущая. — Ну что сказать, он был очень талантливый. Во всем талантливый».

Дубовицкая отметила, что на Задорнова можно было всегда положиться. Она призналась, что трудности в их отношениях были, однако он всегда ей помогал.

Ведущая также отметила, что благодаря его вступлениям на сцене появился «жанр имени Задорнова», передает РЕН ТВ.

Ранее стало известно о смерти Задорнова на 70-м году жизни. Причиной смерти сатирика стала тяжелая болезнь — последние годы Задорнов боролся с раком, передает Ura.Ru. Сообщалось, что незадолго до смерти артист обратился в христианскую веру.