Сирия, 10 ноября. ИГИЛовцы угрожают устроить массовую резню на острове Кати в провинции Дейр-эз-Зор. Междоусобная борьба радикалов в Алеппо набирает обороты. Курды задержали мирных жителей за поддержку законного правительства Ирака в Ниневии, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли авиаудары по позициям исламистов в южной части Алеппо; приостановили наступление на Хувейджат Кати севернее Дейр-эз-Зора.

«Исламское государство»: угрожает массовыми убийствами мирных жителей на острове Кати в Дейр-эз-Зоре.

Сирийская свободная армия** (ССА): ведет набор новых бойцов в северной части Хамы.

«Тахрир Аш-Шам»: противостоит «Нур Ад-Дин Аз-Зинки» на западе провинции Алеппо; заняла населенный пункт Аль-Ибизма в западной части Алеппо.

Курды: продолжают развивать наступление на левом берегу Евфрата в Дейр эз-Зоре; задержали нескольких гражданских лиц за поддержку иракского правительства в провинции Ниневия.

Провинция Дамаск

Оппозиционный новостной портал Omawi News Agency утверждает, что правительственные подразделения обстреливают позиции боевиков формирований «Файлак Ар-Рахман» и «Тахрир Аш-Шам» на окраине района Джобар в Восточной Гуте. Другой подконтрольный вооруженной оппозиции источник в сети Twitter (AEJKhalil) сообщает об артиллерийских ударах Сирийской арабской армии (САА) вблизи квартала Айн-Тарма. Тем не менее официально данные сведения подтверждены не были.

Провинция Алеппо

В западной части провинции продолжились вооруженные столкновения между бывшими союзниками — группировками «Харакат Нур Ад-Дин Аз-Зинки» и «Джебхат Ан-Нусра»1. По информации агентства новостей Al Masdar News, боевики подконтрольной «Ан-Нусре» коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам» нанесли удары из минометов и ракетных установок по укрепрайонам «Нур Ад-Дин Аз-Зинки». Кроме того, в ходе последних боев под контроль «Джебхат Фатх Аш-Шам»1 перешел населенный пункт Аль-Ибизма. Данных о потерях радикалов пока не поступало. Напомним, напряженность в рядах вооруженной оппозиции возникла после поражения исламистов в битве за город Алеппо.

Местное население вышло на демонстрации в городе Аль-Атариб, требуя прекратить междоусобную борьбу, поскольку в результате постоянных перестрелок между боевиками прежде всего страдают мирные жители. Об этом сообщает информационный портал Syrian Revolution News Network.

Между тем на юге региона не утихает противостояние между правительственными силами с одной стороны и отрядами исламистов «Тахрир Аш-Шам» и «Файлак Аш-Шам» с другой. Как передает Twitter-канал (Alraqeemn), сирийские ВВС нанесли авиаудары по опорным пунктам радикалов в деревнях Рамла, Сияла и Миэзила, а также в районе высоты Аль Хас. Никакой информации о потерях со стороны боевиков пока не поступало.

Провинция Дейр-эз-Зор

Накануне Сирийская арабская армия (САА) под прикрытием российских ВКС возобновила наступление на северо-востоке острова Кати. Напомним, часть Хувейджат Кати уже освобождена. Террористы «Исламского государства»1 были вынуждены отступить на окраину острова. По словам военного источника информагентства Al Masdar News, под контролем армии САР находится около 80 процентов территорий Хувейджат Кати. Однако в настоящий момент наступление САА приостановилось, поскольку в заложниках у радикалов ИГ1 находится большое количество гражданских лиц, которых ИГИЛовцы намереваются использовать в качестве живого щита. Как передает AMN, чтобы не причинить вреда мирному населению, войска САР были вынуждены пойти на переговоры с боевиками террористической группировки. Согласно информации Twitter-канала (oabozayd), исламисты не выпускают людей с оккупированных территорий и угрожают массовыми убийствами.

Тем временем поддерживаемые Соединенными Штатами Сирийские демократические силы**** (SDF) продолжают наступать вдоль восточного берега реки Евфрат в попытке захватить новые нефтяные месторождения, находящиеся под контролем ИГИЛ1. Курды намерены занять поле Аль-Хишма к югу от залежей Аль-Омара. Напомним, курдские части и, в особенности, способствующий их продвижению Вашингтон заинтересованы в захвате экономически выгодных районов Дейр-эз-Зора.

Провинция Идлиб

По сведениям агентства новостей Syrian Revolution News Network, турецкие пограничники застрелили трех человек, пытавшихся пересечь сирийско-турецкую границу в районе деревни Даркуш. По предварительным данным, нарушителями являлись боевики террористического альянса «Хайят Тахрир Аш-Шам», которые пытались незаметно проникнуть на территорию Турции для осуществления незаконной деятельности. В данный момент подробности случившегося выясняются.

Провинция Хама

Как сообщает оппозиционное информационное агентство Smart News Agency, антиправительственная организация «Джейш Аль Изза», являющаяся частью Сирийской свободной армии (ССА), объявила о наборе молодых людей в возрасте от 17 до 27 лет для прохождения обучения в тренировочном лагере исламистов в северной части Хамы. Население, проживающее на данных территориях, опасается, что боевики начнут принудительно вербовать жителей для участия в боевых действиях против Сирийской арабской армии (САА).

Ирак

Новостное агентство Al Masdar News передает, что четверо гражданских лиц были задержаны служащими курдской полиции «Асайиш» в городе Телескоф, расположенном в провинции Ниневия. По сообщениям местных активистов, жители были арестованы за поддержку законного иракского правительства в социальных сетях. После нескольких часов допросов двое задержанных были временно освобождены из-под стражи. Напомним, обострение конфликта между автономным Иракским Курдистаном и Багдадом произошло после проведения референдума о независимости Курдистана 25 сентября.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)