Петросян о Задорнове: Мы понимали друг друга с полувзгляда

Москва, 10 ноября. Известный юморист Евгений Петросян прокомментировал смерть своего коллеги и соведущего Михаила Задорнова.

«Для меня это личная потеря, катастрофическая потеря друга, соратника моего многолетнего. Но это был для меня не просто автор, он единомышленник. Мы понимали друг друга с полувзгляда, мы могли обсуждать проблемы комедиографии и понимали мысли друг друга», — цитирует Петросяна «Вечерняя Москва».

По словам юмориста, подобное взаимопонимание приносит радость и счастье в творчестве. Кроме того, Петросян назвал Задорнова «масштабной личностью в жанре» и добавил, что коллеги будут постоянно о нем вспоминать.

Напомним, что о смерти Михаила Задорнова стало известно утром 10 ноября. Артист скончался на 70-м году жизни. В течение года Задорнов лечился от серьезного онкологического заболевания.

Ранее сообщалось, что продюсер Максим Забелин подтвердил смерть Михаила Задорнова.