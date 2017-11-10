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Петросян о Задорнове: Мы понимали друг друга с полувзгляда
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    Петросян о Задорнове: Мы понимали друг друга с полувзгляда

    12:02  10 Ноября 2017
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    Петросян о Задорнове: Мы понимали друг друга с полувзгляда

    Москва, 10 ноября. Известный юморист Евгений Петросян прокомментировал смерть своего коллеги и соведущего Михаила Задорнова.

    «Для меня это личная потеря, катастрофическая потеря друга, соратника моего многолетнего. Но это был для меня не просто автор, он единомышленник. Мы понимали друг друга с полувзгляда, мы могли обсуждать проблемы комедиографии и понимали мысли друг друга», — цитирует Петросяна «Вечерняя Москва».

    По словам юмориста, подобное взаимопонимание приносит радость и счастье в творчестве. Кроме того, Петросян назвал Задорнова «масштабной личностью в жанре» и добавил, что коллеги будут постоянно о нем вспоминать.

    Напомним, что о смерти Михаила Задорнова стало известно утром 10 ноября. Артист скончался на 70-м году жизни. В течение года Задорнов лечился от серьезного онкологического заболевания.

    Ранее сообщалось, что продюсер Максим Забелин подтвердил смерть Михаила Задорнова. 

     

    Автор: Дима Оленин
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    #задорнов #петросян
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