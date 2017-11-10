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Идлиб: жители города Атареб протестуют против «Джебхат ан-Нусры»
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    Идлиб: жители города Атареб протестуют против «Джебхат ан-Нусры»

    11:59  10 Ноября 2017
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    Идлиб: жители города Атареб протестуют против «Джебхат ан-Нусры»

    Идлиб, 10 ноября. Жители населенного пункта Атареб перекрыли для боевиков «Джебхат ан-Нусры» дорогу, ведущую в их город.

    Местные источники сообщили об очередной акции протеста против боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России), произошедшей в провинции Идлиб. Жители населенного пункта Атареб перекрыли трассу, ведущую в город, и подожгли покрышки, протестуя против действий исламистов.

    Ранее сообщалось, что «Ан-Нусра» ведет активные боевые действия против группировки «Харакат Нуреддин аз-Зинки», которая одно время входила в состав альянса боевиков. В ходе обстрелов со стороны исламистов пострадало несколько населенных пунктов. Мирные жители требуют прекратить столкновения.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #идлиб #джебхат ан-нусра #атареб
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