Идлиб: жители города Атареб протестуют против «Джебхат ан-Нусры»

Идлиб, 10 ноября. Жители населенного пункта Атареб перекрыли для боевиков «Джебхат ан-Нусры» дорогу, ведущую в их город.

Местные источники сообщили об очередной акции протеста против боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России), произошедшей в провинции Идлиб. Жители населенного пункта Атареб перекрыли трассу, ведущую в город, и подожгли покрышки, протестуя против действий исламистов.

Ранее сообщалось, что «Ан-Нусра» ведет активные боевые действия против группировки «Харакат Нуреддин аз-Зинки», которая одно время входила в состав альянса боевиков. В ходе обстрелов со стороны исламистов пострадало несколько населенных пунктов. Мирные жители требуют прекратить столкновения.

#Syria #Aleppo Burning of tires and cutting of the main road in Atareb city in solidarity with Al Zinki and Al Abzmo and the other villages being shelled by HTS pic.twitter.com/NS9HOPdmYt — Ivan Sidorenko (@IvanSidorenko1) November 10, 2017

1 Организация запрещена на территории РФ.