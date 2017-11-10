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Басурин отреагировал на сообщение WSJ об отправке 20 тысяч миротворцев в Донбасс
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    Басурин отреагировал на сообщение WSJ об отправке 20 тысяч миротворцев в Донбасс

    11:51  10 Ноября 2017
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    Басурин отреагировал на сообщение WSJ об отправке 20 тысяч миротворцев в Донбасс

    Соединенные Штаты Америки собираются предложить России план по размещению в Донбассе 20 тысяч иностранных миротворцев. Об этом со ссылкой на источники в Белом доме и дипломатических кругах сообщает американское издание The Wall Street Journal.

    СМИ не сообщает, где именно должны быть размещены миротворцы — на линии разграничения, как ранее предлагал сделать президент РФ Владимир Путин, или на границе Украины и России, как того добивается Киев. Тем не менее WSJ отмечает, что, по его сведениям, российская сторона планирует обсудить эту инициативу в самое ближайшее время.

    Эдуард Басурин, заместитель командующего корпусом Минобороны ДНР, прокомментировал для Федерального агентства новостей данное сообщение.

    «Насколько я знаю, в Совете безопасности данный вопрос еще никто не рассматривал. Чтобы в Донбасс отправились миротворцы, предложение об этом должно быть сделано в СБ ООН. Когда и если американское предложение туда поступит, там решат, что делать. Пока же здесь нечего обсуждать. Даже если какие-то кулуарные переговоры на этот счет ведутся, то в СБ я не вхожу, а потому ничего о них знать не могу», — заявил Басурин в беседе с корреспондентом ФАН.

    Эдуард Басурин

    Таким образом, чтобы там не утверждали источники WSJ, пока не начнется официального обсуждения на международном уровне, что-то об американском плане по отправке миротворцев в Донбасс говорить рано. На данном этапе, считает замком оперативного командования ДНР, все это могут быть чистой воды спекуляции. Если это так, то публикация о 20 тысячах «голубых касок» станет лишь последней в ряду многих точно таких же газетных уток.

    «Украинцы, вообще, заявляли, что хотят отправить в Донбасс 34-35 тысяч человек. Это сообщение тоже не подтвердилось. Так что и здесь не о чем говорить», — суммирует Басурин.

    В публикации WSJ также говориться, что миротворцы, потенциально, могут отправиться в Донбасс под флагами ОБСЕ, а не под эгидой ООН. По мнению донецкого командующего, нечто подобное невозможно просто технически.

    «Под эгидой ОБСЕ миротворцы в Донбасс отправиться не могут, так как мандат данной организации не позволяет ей выставлять вооруженный контингент. Наблюдатели ОБСЕ могут иметь только каски и бронежилеты. Одним словом, им позволены только средства защиты, но не оружие. Чтобы изменить это, надо изменить устав ОБСЕ. А этого, насколько мне известно, делать никто не собирается», — подводит итог Эдуард Басурин.

    Автор: Иван Верихов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #путин #россия #сша #донбасс #оон #обсе #миротворцы оон
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