Шойгу проведет коллегию военных ведомств России и Белоруссии в Москве

Москва, 10 ноября. Министр обороны России Сергей Шойгу проанализирует результаты учений «Запад-2017» на совместной коллегии МО РФ и Белоруссии.

Глава военного ведомства России в пятницу проведет очередное заседание совместной коллегии МО РФ и Белоруссии, которая рассмотрит вопросы обеспечения деятельности региональной группировки войск ВС двух стран. В повестке дня подведение итогов работы за отчетный период времени и уточнение направлений дальнейших совместных действий.

В пресс-службе МО РФ отмечают, что коллегия проанализирует результаты совместных учений «Запад-2017», которые были одними из самых масштабных в текущем году, пишут «Дни.ру». По итогам заседания коллегии будут приняты решения, направленные на повышение обороноспособности Союзного государства и утверждение Плана сотрудничества министерств обороны Белоруссии и Российской Федерации следующем году.