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Экстрасенс заранее увидела смерть Задорнова
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    Экстрасенс заранее увидела смерть Задорнова

    11:54  10 Ноября 2017
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    Экстрасенс заранее увидела смерть Задорнова

    Москва, 10 ноября. Накануне смерти сатирика Михаила Задорнова ясновидящая Марианна Абравитова сделала неутешительный прогноз относительно здоровья звезды.

    Экстрасенс призналась, что не видит ничего хорошего в будущем Задорнова.

    «Речи об улучшении или о выздоровлении не идет», — пояснила она.

    Абравитова добавила, что сатирик полностью отдает себе отчет о состоянии здоровья и ведет себя адекватно. Кроме того, справляться со страшным недугом ему помогает сильный целитель.

    «Но болезнь уже не отступит, точки возврата нет», — цитирует экстрасенса «Дни.ру».

    Экстрасенс заранее увидела смерть Задорнова

    Ранее стало известно о смерти Задорнова.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #задорнов #смерть #предсказание #экстрасенс #болезнь
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