Экстрасенс заранее увидела смерть Задорнова

Москва, 10 ноября. Накануне смерти сатирика Михаила Задорнова ясновидящая Марианна Абравитова сделала неутешительный прогноз относительно здоровья звезды.

Экстрасенс призналась, что не видит ничего хорошего в будущем Задорнова.

«Речи об улучшении или о выздоровлении не идет», — пояснила она.

Абравитова добавила, что сатирик полностью отдает себе отчет о состоянии здоровья и ведет себя адекватно. Кроме того, справляться со страшным недугом ему помогает сильный целитель.

«Но болезнь уже не отступит, точки возврата нет», — цитирует экстрасенса «Дни.ру».

Ранее стало известно о смерти Задорнова.