Рособоронэкспорт: Российские зенитные системы безупречно работают в Сирии

Москва, 10 ноября. Российские зенитные ракетные системы С-400 отлично зарекомендовали себя во время проведения военной операции в Сирии, из-за чего к ним существенно вырос интерес стран Ближнего Востока.

«Оружейный рынок Ближнего Востока крайне важен для нас. Они уделяют большое внимание российским средствам ПВО, в том числе системам С-400, которые безупречно работают в Сирии», — приводит РИА Новости комментарий директора департамента экспорта специмущества «Рособоронэкспорта» Сергея Корнева.

Он также отметил, что ближневосточные государства традиционно используют самую современную боевую технику и вооружение.

Корнев также рассказал, что у потенциальных покупателей вызывает интерес и боевая авиация РФ. Речь идет в том числе о новейших российских разработках, а именно многоцелевом истребителе Су-35. В этом году военный самолет впервые покажут в рамках летной программы Dubai Airshow 2017, сказал представитель «Рособоронэкспорта».