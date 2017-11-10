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Рособоронэкспорт: Российские зенитные системы безупречно работают в Сирии
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    Рособоронэкспорт: Российские зенитные системы безупречно работают в Сирии

    11:57  10 Ноября 2017
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    Рособоронэкспорт: Российские зенитные системы безупречно работают в Сирии

    Москва, 10 ноября. Российские зенитные ракетные системы С-400 отлично зарекомендовали себя во время проведения военной операции в Сирии, из-за чего к ним существенно вырос интерес стран Ближнего Востока.

    «Оружейный рынок Ближнего Востока крайне важен для нас. Они уделяют большое внимание российским средствам ПВО, в том числе системам С-400, которые безупречно работают в Сирии», — приводит РИА Новости комментарий директора департамента экспорта специмущества «Рособоронэкспорта» Сергея Корнева.

    Он также отметил, что ближневосточные государства традиционно используют самую современную боевую технику и вооружение.

    Корнев также рассказал, что у потенциальных покупателей вызывает интерес и боевая авиация РФ. Речь идет в том числе о новейших российских разработках, а именно многоцелевом истребителе Су-35. В этом году военный самолет впервые покажут в рамках летной программы Dubai Airshow 2017, сказал представитель «Рособоронэкспорта».  

    Автор: Федор Веснин
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    #россия #сирия #с-400 #вооружение
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