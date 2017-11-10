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Политика
Володин поручил Госдуме подготовить зеркальный ответ на притеснение RT в США
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    Володин поручил Госдуме подготовить зеркальный ответ на притеснение RT в США

    12:12  10 Ноября 2017
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    Володин поручил Госдуме подготовить зеркальный ответ на притеснение RT в США

    Москва, 10 ноября. Госдума РФ может принять закон о СМИ-иноагентах. Поручение профильному комитету по информационной политике подготовить зеркальный ответ на притеснение Вашингтоном телеканала RT дал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    «Мы не шли на эти шаги, считали, что свобода слова — это важное завоевание, и мы придерживались этого правила по отношению ко всем СМИ», — подчеркнул Володин. 

    Теперь в свете последних событий, по его словам, эти ответные действия должны «защитить российское информационное пространство от вмешательства и давления». Вопрос об этом Володин собирается обсудить с руководителями фракций в пятницу, 10 ноября.

    Накануне Минюст США обязал RT America до понедельника, 13 ноября, зарегистрироваться в качестве иноагента, а в конгрессе идут разбирательства по поводу возможного «влияния RT на президентские выборы» в США в 2016 году.

    Главред RT Маргарита Симоньян назвала требования Минюста «людоедским дедлайном». Напомним, в настоящее время российский закон об иностранных агентах не распространяется на СМИ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сша #володин #rt #закон #сми-иноагенты
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