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Общество
Говорухин о смерти Задорнова: Для меня это огромная беда
Общество
Говорухин о смерти Задорнова: Для меня это огромная беда
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    Говорухин о смерти Задорнова: Для меня это огромная беда

    11:39  10 Ноября 2017
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    Говорухин о смерти Задорнова: Для меня это огромная беда

    Москва, 10 ноября. Председатель комитета Госдумы РФ по культуре Станислав Говорухин выразил соболезнования в связи со смертью писателя и сатирика Михаила Задорнова.

    «Для меня это огромная беда. Очень жалко. Это был замечательный писатель и очень хороший человек. Мы близко не общались, но часто виделись», — сообщил он телеканалу RT.

    Михаил Задорнов скончался в четверг. Ему было 69 лет. Последние годы Задорнов боролся с онкологическим заболеванием.

    Напомним, ранее сообщения о смерти Задорнова подтвердил продюсер Максим Забелин.

    Автор: Алексей Громов
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    #задорнов #соболезнования #говорухин
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