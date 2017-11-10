Говорухин о смерти Задорнова: Для меня это огромная беда

Москва, 10 ноября. Председатель комитета Госдумы РФ по культуре Станислав Говорухин выразил соболезнования в связи со смертью писателя и сатирика Михаила Задорнова.

«Для меня это огромная беда. Очень жалко. Это был замечательный писатель и очень хороший человек. Мы близко не общались, но часто виделись», — сообщил он телеканалу RT.

Михаил Задорнов скончался в четверг. Ему было 69 лет. Последние годы Задорнов боролся с онкологическим заболеванием.

Напомним, ранее сообщения о смерти Задорнова подтвердил продюсер Максим Забелин.