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Семьи погибших при обрушении дома в Ижевске получат по 1 млн рублей
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    Семьи погибших при обрушении дома в Ижевске получат по 1 млн рублей

    11:46  10 Ноября 2017
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    Семьи погибших при обрушении дома в Ижевске получат по 1 млн рублей

    Ижевск, 10 ноября. Семьи погибших при обрушении дома в Ижевске получат по 1 млн рублей. Соответствующее заявление сделал глава Удмуртии Александр Бречалов.

    «Что касается погибших, членам семьи (это в законе прописано, супруг, супруга, дети на иждивении) — 1 миллион рублей за каждого погибшего. Вред здоровью легкий — 200 тысяч, тяжелый — 400 тысяч», — цитирует слова Бречалова агентство РИА Новости.

    По имуществу компенсация составит от 500 до 200 тысяч рублей.

    Напомним, что в среду, 9 ноября, произошло обрушение жилого дома в Ижевске. По предварительной версии, причиной трагедии стал взрыв бытового газа. По официальным данным, в результате погибло шесть человек.

    В субботу и воскресенье в Ижевске объявили траур.

    Ранее сообщалось, что жильцам обрушившегося дома в Ижевске бесплатно восстановят документы. 

    Автор: Дима Оленин
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    #обрушение #ижевск #компенсация
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