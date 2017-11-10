Ижевск, 10 ноября. Семьи погибших при обрушении дома в Ижевске получат по 1 млн рублей. Соответствующее заявление сделал глава Удмуртии Александр Бречалов.

«Что касается погибших, членам семьи (это в законе прописано, супруг, супруга, дети на иждивении) — 1 миллион рублей за каждого погибшего. Вред здоровью легкий — 200 тысяч, тяжелый — 400 тысяч», — цитирует слова Бречалова агентство РИА Новости.

По имуществу компенсация составит от 500 до 200 тысяч рублей.

Напомним, что в среду, 9 ноября, произошло обрушение жилого дома в Ижевске. По предварительной версии, причиной трагедии стал взрыв бытового газа. По официальным данным, в результате погибло шесть человек.

В субботу и воскресенье в Ижевске объявили траур.

Ранее сообщалось, что жильцам обрушившегося дома в Ижевске бесплатно восстановят документы.